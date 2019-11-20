低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記
2019-11-20 18:47
聯合報 記者王昭月
／高雄即時報導
尋求三連霸的澎湖縣現任立委楊曜，今天下午在妻子陪同下前往選委會完成參選登記，現場沒有動員任何人馬造勢，有別傳統選舉型態，楊曜表示將推動近百億的建設，讓澎湖可以更幸福。
楊曜這次參選，即宣告改走新型態選舉方式，不插旗幟、不用宣傳車擾民，今午前往登記參選，他僅帶著妻子前往，低調完成登記作業。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
楊曜表示，擔任兩屆八年立委以來，努力推動醫療改善、老人照顧、青年與產業發展，實踐自己對澎湖的承諾。這次尋求連任，除延續各項工作外，也會推動近百億的建設，讓澎湖可以更幸福。
他的政見訴求包括投入5億經費提升醫療設備甄補醫護人力；投入5億經費清除海底覆網；投入5億經費推動秋冬觀光以縮短觀光淡季；全面啟動三座跨海橋改建；推動澎防部及後指部遷移；設立縣民運動中心；增設長照醫療大樓；持續檢討軍公教離島加給；扶植漁業發展。
留言