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低調不造勢 澎縣尋求三連霸立委楊曜完成登記

2019-11-20 18:47聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

尋求三連霸的澎湖縣現任立委楊曜，今天下午在妻子陪同下前往選委會完成參選登記，現場沒有動員任何人馬造勢，有別傳統選舉型態，楊曜表示將推動近百億的建設，讓澎湖可以更幸福。

楊曜這次參選，即宣告改走新型態選舉方式，不插旗幟、不用宣傳車擾民，今午前往登記參選，他僅帶著妻子前往，低調完成登記作業。

楊曜表示，擔任兩屆八年立委以來，努力推動醫療改善、老人照顧、青年與產業發展，實踐自己對澎湖的承諾。這次尋求連任，除延續各項工作外，也會推動近百億的建設，讓澎湖可以更幸福。

他的政見訴求包括投入5億經費提升醫療設備甄補醫護人力；投入5億經費清除海底覆網；投入5億經費推動秋冬觀光以縮短觀光淡季；全面啟動三座跨海橋改建；推動澎防部及後指部遷移；設立縣民運動中心；增設長照醫療大樓；持續檢討軍公教離島加給；扶植漁業發展。

尋求三連霸的澎湖縣立委楊曜，今午偕妻子前往選委會登記參選。圖／立委楊曜提供
尋求三連霸的澎湖縣立委楊曜，今午偕妻子前往選委會登記參選。圖／立委楊曜提供
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尋求三連霸的澎湖縣立委楊曜，今午偕妻子前往選委會登記參選。圖／立委楊曜提供
尋求三連霸的澎湖縣立委楊曜，今午偕妻子前往選委會登記參選。圖／立委楊曜提供
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今午登記參選的立委楊曜，將推動百億建設，讓澎湖看見幸福。圖／立委楊曜提供
今午登記參選的立委楊曜，將推動百億建設，讓澎湖看見幸福。圖／立委楊曜提供
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澎湖軍公教2020選舉2020選舉澎湖縣立委

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