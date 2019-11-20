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台9線草埔隧道通車在即 防救災演練上緊發條

2019-11-20 18:32聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

被譽為全台最美公路的省道台9線南迴公路截彎取直拓寬工程，預定12月20日前後日通車，其中台東安朔至屏東草埔路段，長達4.6公里的草埔隧道，禁行機車（含重機）、自行車與行人徒步；為因應可能發生的行車事故狀況，公路總局昨天結合各相關單位在草埔隧道進行事故暨整體防救災演練，因隧道跨越台東和屏東，也強化兩地橫向單位聯繫與共同救災能力。

南迴公路截彎取直拓寬工程在民國100年動工，去年5月中打通最艱難的草埔隧道，施工9年後預定今年底通車，其中全長約11公里的台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，除了高架道路穿越溪澗山谷，氣勢雄奇，還有長達4.6公里的草埔隧道，消防安全設備測試和防災護護演練，公路局和相關單位近期已展開一連串的實境演練。

隧道內設置室內消防栓、水霧、空氣過濾、排煙抽風系統等科技化安全防護設備和自衛消防編組人員，同時配置可快速抵達的救災用機車，可進行第一時間滅火與應變隧道內的動靜態狀況；隧道內動靜態狀況也由公路總局安朔行控中心全天候掌握，公路局和相關單位近期展開一連串的實境演練。

昨天演練想定有草埔隧道發生車禍出現大量傷患，2地消防隊立即出勤救災車輛前往救援，並衛生主管機關起動大量傷病患機制與配套措施，另想定發生火災，隧道內設置室內消防栓、水霧等消防安全設備啟動，自衛消防編組人員在第一時間趕至滅火與應變；當發生大規模災害時，公路總局安朔行控中心、消防、警察、衛生局、監理、空勤等多個公民營機構，須同時參與救災事宜。

台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期...
台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期密集演練防救災和測試安全設備。記者潘欣中／翻攝
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台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期...
台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期密集演練防救災和測試安全設備。記者潘欣中／翻攝
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台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期...
台9線南迴公路截彎取直拓寬工程預定12月20日前後日通車，公路局結合相關單位近期密集演練防救災和測試安全設備。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣台東衛生局

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