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「安老時間銀行」志工融化長輩戒心 做功德兼瘦身健體

2019-11-20 18:04聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

輔英科技大學今天表揚「安老時間銀行」志工，目前已招募100多名志工，服務時數超過4500小時。時間銀行會員包含社區及學校志工，進行社區居家關懷訪視、問安陪伴、量測血壓服務，每次服務可累積服務時數；服務時數在自己未來有需要時可使用，「即時提領」服務供志工兌換輕適能運動、飛輪有氧健身、全身肌膚保養秘訣、養顏抗老護膚DIY等課程，做功德又能瘦身健美。

輔英科大今天舉辦USR大學社會責任實踐計畫年度成果展及「安老時間銀行」志工表揚大會，由輔英樂齡大學長輩表演活力舞蹈揭開序幕。高雄市衛生局長林立人、立法委員林岱樺和各社區發展協會理事長等人出席。

校長顧志遠表示，輔英科大鏈結高雄市大寮區分級培育社區安寧長照人力，打造在地時間銀行，目前已有100多名志工加入，服務時間逾4500小時，成功推動社區鄰里互助，關懷居家高齡長輩，體現互助互惠的時間銀行精神。

主辦單位表揚30名志工，志工也分享溫馨小故事。高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞說，一名80多歲雙眼失明的阿嬤，兒子因工作關係，平常獨自一人在家，警戒心特強，三名時間銀行志工輪流上門探訪。後來雙方建立良好互動關係，每當志工到訪，阿嬤總會準備餅乾招待，訪視完還會獻上禱告祝福，志工贏得信任與感恩，阿嬤也感受滿滿的關懷。

USR計畫主持人吳宏蘭指出，輔英時間銀行與商協教會、後庄社區與弘道基金會大寮志工站合作，打造不同於以往時間銀行模式，緩解台灣高齡化照護問題。時間銀行的兌換多元化，推動「即時提領」服務，與校內推廣教育中心、體健中心等合作，供志工兌換輕適能運動、飛輪有氧健身、全身肌膚保養秘訣、養顏抗老護膚DIY等課程，做功德又能瘦身健美，深受志工喜愛。

「安老時間銀行」志工和團隊們，是個和樂的大家庭。記者徐如宜／攝影
「安老時間銀行」志工和團隊們，是個和樂的大家庭。記者徐如宜／攝影
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「安老時間銀行」志工表揚大會，由輔英樂齡大學長輩表演活力舞蹈揭開序幕。記者徐如宜...
「安老時間銀行」志工表揚大會，由輔英樂齡大學長輩表演活力舞蹈揭開序幕。記者徐如宜／攝影
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做功德抗老健身

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