「安老時間銀行」志工融化長輩戒心 做功德兼瘦身健體

2019-11-20 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



輔英科技大學今天表揚「安老時間銀行」志工，目前已招募100多名志工，服務時數超過4500小時。時間銀行會員包含社區及學校志工，進行社區居家關懷訪視、問安陪伴、量測血壓服務，每次服務可累積服務時數；服務時數在自己未來有需要時可使用，「即時提領」服務供志工兌換輕適能運動、飛輪有氧健身、全身肌膚保養秘訣、養顏抗老護膚DIY等課程，做功德又能瘦身健美。

輔英科大今天舉辦USR大學社會責任實踐計畫年度成果展及「安老時間銀行」志工表揚大會，由輔英樂齡大學長輩表演活力舞蹈揭開序幕。高雄市衛生局長林立人、立法委員林岱樺和各社區發展協會理事長等人出席。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

校長顧志遠表示，輔英科大鏈結高雄市大寮區分級培育社區安寧長照人力，打造在地時間銀行，目前已有100多名志工加入，服務時間逾4500小時，成功推動社區鄰里互助，關懷居家高齡長輩，體現互助互惠的時間銀行精神。

主辦單位表揚30名志工，志工也分享溫馨小故事。高齡全程照顧人才培育中心主任程紋貞說，一名80多歲雙眼失明的阿嬤，兒子因工作關係，平常獨自一人在家，警戒心特強，三名時間銀行志工輪流上門探訪。後來雙方建立良好互動關係，每當志工到訪，阿嬤總會準備餅乾招待，訪視完還會獻上禱告祝福，志工贏得信任與感恩，阿嬤也感受滿滿的關懷。