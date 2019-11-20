小琉球綠蠵龜保育有成 議員籲勿破壞產卵道

2019-11-20 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣小琉球近年保育綠蠵龜有成，吸引大批觀光客，屏東縣議員王薇茗昨在議會質詢指出，有海龜上岸產卵時被漂流木、馬鞍藤雜草等卡住，影響海龜生態，要求縣府要重視海岸環境；縣長潘孟安表示每年都有補助鄉公所協助維護，會再派人了解。據縣府調查，目前在小琉球海域出沒的綠蠵龜約有140至150隻之間，已成為當地最有名的海上明星。

王薇茗表示，近年小琉球的觀光客成長迅速，在琉球人的心目中，綠蠵龜早已是「發財龜」，但是卻有民眾反映，海岸垃圾、還有漂流木、馬鞍藤等雜物，已影響海龜上岸產卵，有的綠蠵龜甚至被馬鞍藤纏住，影響上岸，長期下去，可能影響綠蠵龜生態。

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屏東縣長潘孟安表示，縣府對綠蠵龜生態相當重視，每年並補助鄉公所廿萬元協助清理海岸環境，針對漂流木、馬鞍藤等雜物，縣府會立刻了解，同時希望與鄉公所、大鵬灣風景區管理處三方協調，共同提升海岸環境。琉球鄉公所秘書陳盈宏則表示，鄉公所雖未接獲類似的通報，但會持續注意海岸環境。