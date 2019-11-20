金門立委選舉統促黨不缺席 33歲主委程耀德登記角逐

2019-11-20 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門立委選舉，中華統一促進黨也不缺席，今天下午由統促黨金門黨部主委程耀德登記參選，今年才33歲的程耀德成為本次金門立委參選人中最年輕者，程耀德表示，他是受到總裁張安樂的精神感召，才決定出來登記參選，有感於目前國、民兩黨長期惡鬥下，造成環境蕭條，希望前進立法院，當第三方政黨來制衡。

今天下午4點程耀德在老婆徐仲薇的陪同下出現在縣選委會登記參選立委，引起關注，不少人紛紛打探，他是誰？程耀德在完成登記後也表示，他是統促黨金門縣黨部主委，目前金門的黨員有近百人，都是年輕人為主。

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程耀德表示，這次統促黨在全國十個縣市都有推出參選人，金門也是其中之一；他的主要政見是和平統一、台灣安全、人民發財；參選的原因之一是他認為，在執政黨改課綱、去中國化行徑實在惡劣，造成兩岸民族認同漸漸抹去，不認為自己是中國人的洗腦式教育，甚至連慰安婦歷史都選擇性抹去，讓他們相當的氣憤。

程耀德也說，還有國、民兩黨長期惡鬥下，造成環境蕭條，尤其在民進黨執政下親美媚日、連美抗中對於台灣的前途我們很擔憂，所以總裁張安樂先生鼓勵他們要前進立法院，當第三方政黨來制衡。