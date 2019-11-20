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金門立委選舉統促黨不缺席 33歲主委程耀德登記角逐

2019-11-20 17:17聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門立委選舉，中華統一促進黨也不缺席，今天下午由統促黨金門黨部主委程耀德登記參選，今年才33歲的程耀德成為本次金門立委參選人中最年輕者，程耀德表示，他是受到總裁張安樂的精神感召，才決定出來登記參選，有感於目前國、民兩黨長期惡鬥下，造成環境蕭條，希望前進立法院，當第三方政黨來制衡。

今天下午4點程耀德在老婆徐仲薇的陪同下出現在縣選委會登記參選立委，引起關注，不少人紛紛打探，他是誰？程耀德在完成登記後也表示，他是統促黨金門縣黨部主委，目前金門的黨員有近百人，都是年輕人為主。

程耀德表示，這次統促黨在全國十個縣市都有推出參選人，金門也是其中之一；他的主要政見是和平統一、台灣安全、人民發財；參選的原因之一是他認為，在執政黨改課綱、去中國化行徑實在惡劣，造成兩岸民族認同漸漸抹去，不認為自己是中國人的洗腦式教育，甚至連慰安婦歷史都選擇性抹去，讓他們相當的氣憤。

程耀德也說，還有國、民兩黨長期惡鬥下，造成環境蕭條，尤其在民進黨執政下親美媚日、連美抗中對於台灣的前途我們很擔憂，所以總裁張安樂先生鼓勵他們要前進立法院，當第三方政黨來制衡。

由於這次藍軍也有參選人，程耀德說，儘管外界對他能拿多少票不表樂觀，但他希望此次參選可以把統促黨的理念發揚出去，將聲音傳達出去，希望台澎金馬這片土地的百姓，能夠生活的更好。也希望多磨練自己，幫大家多做服務。

金門立委選舉中華統一促進黨也不缺席，今天下午由統促黨金門黨部主委程耀德登記參選。...
金門立委選舉中華統一促進黨也不缺席，今天下午由統促黨金門黨部主委程耀德登記參選。記者蔡家蓁／攝影
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統促黨金門黨部主委程耀德今天下午意外出現在縣選委會登記參選立委。記者蔡家蓁／攝影
統促黨金門黨部主委程耀德今天下午意外出現在縣選委會登記參選立委。記者蔡家蓁／攝影
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金門統促黨立法院2020選舉2020選舉金門縣立委

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