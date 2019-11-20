招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



高雄市都發局表示，繼日商看好高雄，投資興建商旅飯店及高級住宅之後，全台最大運動用品量販店、法商「迪卡儂」，也將插旗高雄「多功能經貿園區」，投資興建南台灣第一座運動用品旗艦店，投資金額超過8000萬元，預計明年初動工、年底完工營運，估可創造200個就業機會。

高雄市都發局長林裕益說，「迪卡儂」運動用品量販店開發案，今日已經通過高雄市都市設計審議，接續申請建照以後，明年初就可動工，預計明年底完工開幕。案內不僅有各項運動用品販售，也有許多運動設施體驗，預期將吸引年輕人及親子湧入，並帶動地區商機。

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都發局表示法商「迪卡儂」是世界最知名運動用品量販商，業者看好高雄的市場商機，選在中華五路、時代大道路口（夢時代購物中心斜對面），占地4000坪的「特貿區」精華土地，規畫興建1棟3層樓大型運動商場，將是南台灣第一座迪卡儂旗艦店。

都發局表示，高雄多功能經貿園區都市規畫產業布局，以「特文區」、「特貿區」、「特倉區」為三大發展面向。迪卡儂旗艦店，選在「高雄多功能經貿園區」，相信後續將有各企業一一進駐投資，市府相關局處都會全力協助。

都發局都市設計科長羅椉元說，市府已核准統一集團在時代大道北側的開發計畫，近年將興建大型國際觀光旅館、商場及住宅投資案，時代大道上也有去年底才開幕的碳佐麻里旗艦店。迪卡儂設點在高雄夢時代旁，前景可期，可與周邊指標性的民間開發及公共建設，串聯成為食衣住行育樂各種機能一次滿足的商業核心區。