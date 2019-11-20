親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金

2019-11-20 16:02聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣文化局日前成立浯島文學獎審查小組，評審依序作家吳鈞堯、石曉楓、 郝譽翔、金...
金門縣文化局日前成立浯島文學獎審查小組，評審依序作家吳鈞堯、石曉楓、 郝譽翔、金門縣文化局長許正芳、季季、宇文正。(由左到右)圖／金門縣文化局提供
分享
總獎金高達120萬元的第十六屆浯島文學獎，今天公布得獎名單，其中，從缺兩屆的長篇小說組首獎，今年首度由姜天陸以作品「胡神」，榮獲獎金新台幣伍拾萬元。優等獎１名由吳其穎以作品「風中有朵血做的雲」獲得獎金新台幣貳拾萬元。散文創作組首獎１名，由張燕輝以作品「吃頭」，獲得獎金新台幣壹拾萬元。

金門文化局表示，第十六屆浯島文學獎從9月1日起開始收件，到期限截止，總計收件長篇小說作品７件，散文創作作品39件，將在12月20日舉辦頒獎典禮，介紹第十六屆浯島文學獎最新出爐的得獎者給大家認識，希望這些文學作家努力推介金門之美；明年第十七屆浯島文學獎徵文辦法因評審的建議，可望修正、增加一些項目。

獲得首屆長篇小說首獎的姜天陸，一九六二年生於台灣台南縣，是一名退休國小校長，他熱愛閱讀與寫作。小說作品曾獲：府城文學獎、南瀛文學獎、耕莘文學獎、中央日報文學、聯合報小說獎、九歌現代兒童文學獎等多項文學獎。出版有：《火金姑來照路》（短篇小說集）、《瘡‧人》（短篇小說集）、《南瀛白色恐怖誌》（歷史誌）、《山產勝地東山鄉》（鄉土教材）。

由於連續兩屆的最高獎金新台幣五十萬元長篇小說組首獎均從缺，在評審委員建議下改變徵文方式，希望讓有心創作長篇小說者有較充裕的時間書寫出好的作品，今年長篇小說首獎50萬元獎金終於如期頒發出去。

其他今年的得獎作品如下：

(一)長篇小說組得獎者及作品：

　1.首獎1名：姜天陸作品「胡神」，獲得獎金新台幣伍拾萬元整。

　2.優等獎１名：吳其穎作品「風中有朵血做的雲」，獲得獎金新台幣貳拾萬元　

　　整。優等獎另一名因評審決議未達得獎水平故從缺。

(二)散文創作組得獎及作品：

　1.首獎1名：張燕輝作品「吃頭」，獲得獎金新台幣壹拾萬元。

　2.優等獎4名：林郁茗作品「暗室霞光」、陳昱良作品「蚵嗲女孩」、周志強作　

　　品「晴空裡的黑翅鳶」、夏婉雲作品「黑暗星球」，各得獎金新台幣伍萬元。

另外，進入決選的小說組作品還有「從霧裡來」、「流水浮萍」等二篇。進入決選的散文組作品還有「黃牛肉麵」、「墓坑鳥」、「海的蝶道」、「時間的沙漏」、「德興商行」、「成年的印記」、「九五歲月」、「深情與高義」、「浯島之陌」、「客浯手記」、「兩扇門」、「烈嶼阿嬸」、「一樹相思」、「憶華年、歲月金門」、「風吹過後」等十五篇。

文化局舉辦「浯島文學獎」今年已是第十六屆了，過去一直偏向海島地域型方式徵稿，因獎金偏低，並未引起太多迴響，從第十三屆起大幅提高獎金，而且不限國籍，向全球會寫中文的作家徵稿，希望重賞之下必有勇夫，能夠徵得一些好作品，果真在文藝圈獲得各界廣大迴響。

金門縣文化局成立浯島文學獎審查小組，評審聚精會神的進行評比。圖／金門縣文化局提供
金門縣文化局成立浯島文學獎審查小組，評審聚精會神的進行評比。圖／金門縣文化局提供
分享

文創金門文化局

相關新聞

9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世

2019-11-20 15:14

病媒蚊多 澄清湖插登革熱警戒旗

2019-11-20 14:17

支持性就服+友善同事 思覺失調身障者穩定就業超過4年

2019-11-20 12:22

屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

軍方讓售 金門軍管區周氏祖墳可買回

2019-11-20 00:10

讓善意的謊言成真…搖籃咖啡 長輩喝咖啡免錢

2019-11-19 23:47

高市運動班 提升銀髮族肌力

2019-11-19 23:46

獅子鄉邀廚師 開發山蘇新料理

2019-11-19 23:43

美麗島站光害 葉匡時允提改善辦法

2019-11-19 23:03

高鐵南延要十年 潘孟安：無法接受

2019-11-19 22:57

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

高雄唐榮鐵工廠火災冒黑煙 環保局開罰10萬元

2019-11-19 19:55

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

為山中野菜創造無限可能 排灣族退休警官鄉長動起來

2019-11-19 16:40

濕地復育有成 高市府濕地評鑑全國第一

2019-11-19 16:38

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

屏東首創「學原住民運動」 拉近距離刺激原鄉產業

2019-11-19 15:12

恆春落山風發威 最強11等級如輕颱

2019-11-19 14:41

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

恆春半島落山風發威 最強11級陣風如輕颱

2019-11-19 12:24

綠批太平島挖石油是騙局 葉匡時：可爭取分配利潤

2019-11-19 12:24

高雄成立成立林業生產合作社 加速莿竹產業的復甦

2019-11-19 12:24

金酒送愛 活動盈餘捐金門晨光教養院天使

2019-11-19 12:24

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44

桃園版普羅旺斯 仙草花節滿眼紫色花海

2019-11-19 23:38

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

蕭景田回應羅文嘉攻擊：民進黨已經沒有其他招式

2019-11-19 17:35

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

「來自大海的訃聞」 綠蠵龜漁網圍頸慘死外木山沙灘

2019-11-19 20:30

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

市場改建追加預算拖到卸任時？ 柯文哲挨批留爛攤子

2019-11-20 00:05

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂

2019-11-19 18:45

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

北市第一果菜、魚市場改建 改採減項發包

2019-11-20 00:14

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41

打敗蔣萬安？何景榮參選政見放照片、插圖

2019-11-19 20:22

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

影／中華職棒30年回饋列車 開到桃園楊心國小

2019-11-19 18:19

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

兒子推他一把 大城女婿關懷偏鄉弱勢戶號召送物資

2019-11-19 18:19

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

台灣維新黨發言人梁雅羿 宣布退出台中立委選戰

2019-11-19 20:21

彰化乳牛節將登場 要餵乳牛、吃美食快來

2019-11-19 18:48

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

涉性騷擾學姐劉嘉仁回鍋北市聯醫 黃瀞瑩：不予置評

2019-11-20 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top