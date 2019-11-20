浯島文學獎今揭曉 長篇小說首獎姜天陸獨得50萬獎金
總獎金高達120萬元的第十六屆浯島文學獎，今天公布得獎名單，其中，從缺兩屆的長篇小說組首獎，今年首度由姜天陸以作品「胡神」，榮獲獎金新台幣伍拾萬元。優等獎１名由吳其穎以作品「風中有朵血做的雲」獲得獎金新台幣貳拾萬元。散文創作組首獎１名，由張燕輝以作品「吃頭」，獲得獎金新台幣壹拾萬元。
金門縣文化局表示，第十六屆浯島文學獎從9月1日起開始收件，到期限截止，總計收件長篇小說作品７件，散文創作作品39件，將在12月20日舉辦頒獎典禮，介紹第十六屆浯島文學獎最新出爐的得獎者給大家認識，希望這些文學作家努力推介金門之美；明年第十七屆浯島文學獎徵文辦法因評審的建議，可望修正、增加一些項目。
獲得首屆長篇小說首獎的姜天陸，一九六二年生於台灣台南縣，是一名退休國小校長，他熱愛閱讀與寫作。小說作品曾獲：府城文學獎、南瀛文學獎、耕莘文學獎、中央日報文學、聯合報小說獎、九歌現代兒童文學獎等多項文學獎。出版有：《火金姑來照路》（短篇小說集）、《瘡‧人》（短篇小說集）、《南瀛白色恐怖誌》（歷史誌）、《山產勝地東山鄉》（鄉土教材）。
由於連續兩屆的最高獎金新台幣五十萬元長篇小說組首獎均從缺，在評審委員建議下改變徵文方式，希望讓有心創作長篇小說者有較充裕的時間書寫出好的作品，今年長篇小說首獎50萬元獎金終於如期頒發出去。
其他今年的得獎作品如下：
(一)長篇小說組得獎者及作品：
1.首獎1名：姜天陸作品「胡神」，獲得獎金新台幣伍拾萬元整。
2.優等獎１名：吳其穎作品「風中有朵血做的雲」，獲得獎金新台幣貳拾萬元
整。優等獎另一名因評審決議未達得獎水平故從缺。
(二)散文創作組得獎及作品：
1.首獎1名：張燕輝作品「吃頭」，獲得獎金新台幣壹拾萬元。
2.優等獎4名：林郁茗作品「暗室霞光」、陳昱良作品「蚵嗲女孩」、周志強作
品「晴空裡的黑翅鳶」、夏婉雲作品「黑暗星球」，各得獎金新台幣伍萬元。
另外，進入決選的小說組作品還有「從霧裡來」、「流水浮萍」等二篇。進入決選的散文組作品還有「黃牛肉麵」、「墓坑鳥」、「海的蝶道」、「時間的沙漏」、「德興商行」、「成年的印記」、「九五歲月」、「深情與高義」、「浯島之陌」、「客浯手記」、「兩扇門」、「烈嶼阿嬸」、「一樹相思」、「憶華年、歲月金門」、「風吹過後」等十五篇。
文化局舉辦「浯島文學獎」今年已是第十六屆了，過去一直偏向海島地域型方式徵稿，因獎金偏低，並未引起太多迴響，從第十三屆起大幅提高獎金，而且不限國籍，向全球會寫中文的作家徵稿，希望重賞之下必有勇夫，能夠徵得一些好作品，果真在文藝圈獲得各界廣大迴響。
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