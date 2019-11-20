9歲童照顧阿公獲選孝悌獎 可惜阿公舌癌剛離世
9歲的小城和哥哥因父母離婚、父親又入獄，兄弟兩人從小就和阿公住在一起，未料阿公罹癌，身體一直很虛弱，身高僅130公分的小城，經常要照顧身高近170公分的阿公，從擦澡到換床單，兩兄弟都能打理，堅強表現今年獲屏東家扶中心選為孝悌兒童，未料阿公卻早一步於上周過世，看不到小兄弟接受表揚。
屏東家扶中心今年從逾2200名受助孩童中，選出5名孝悌兒童楷模，他們從小生長在逆境家庭，但總是以越挫越勇的心及努力向上的態度來面對生命的試煉，孩子們的勇氣，連社工也動容。
11歲的小恚，來自隔代教養家庭，阿公多年前因一次意外摔傷，導致全身癱瘓；阿嬤本身患有糖尿病等慢性病，但貼心懂事的小恚，平時在家總會主動幫忙做家事，放學還會去自助餐店挑選阿公阿嬤喜歡又營養的晚餐，小恚總說：「謝謝阿公阿嬤照顧我長大，現在換我來照顧他們」！
12歲的阿翔，由媽媽獨自照顧扶養，媽媽從事板模工的工作，每天早出晚歸，阿翔不但幫忙分擔家事，還照顧相差6歲的弟弟，每天早上叫弟弟起床、準備早餐、陪弟弟上下學，甚至晚上主動到弟弟學校的課輔班擔任志工，指導低年級小朋友的課業，即便弟弟無理取鬧，阿翔都能忍讓、包容，在弟弟眼中就是個「超人哥哥」。
還有13歲的詩詩和妹妹，從小面對父母雙雙驟逝，由外公外婆照顧長大。談起父母的思念，詩詩總希望可以多記得一些跟爸爸媽媽的回憶和妹妹分享，因為妹妹完全沒有和父母相處的點滴。外公外婆以務農為主，貼心的詩詩總會主動幫忙農務，並指導妹妹功課。對詩詩而言，外公外婆是生命中最大的依靠，而詩詩盼望自己能更加茁壯，成為外公外婆永遠的依靠。
還有就讀高一的阿洛，父親因案入獄、母親改嫁，阿洛自幼就和弟弟與阿公相依為命。身為家中大哥的阿洛，相當的早熟，一肩扛起照顧阿公及教導弟弟的責任，即使沒有爸媽在旁的陪伴，但阿洛兄弟二人並沒有因此放棄自己，無論是在課業上的學習或是品格上的要求，阿洛都能做到最好，不讓阿公失望。
9歲得小城出身自隔代教養家庭，父母離婚後，父親又因案入獄，使得小城和哥哥倆人生活只得託給阿公照顧。可惜好景不常，阿公患有左舌鳞狀上皮細胞癌、舌基部惡性腫瘤，曾動過氣切手術，身體相當瘦弱，阿公的生病，反而讓小城更加懂事，阿公的日常照顧，都由小城和雙胞胎哥哥一起分工照料。
身高僅130公分的小城，常常要照顧身高近170公分的阿公，從床上扶阿公下床、到幫阿公擦澡、和哥哥一起換床單，舉凡家事小城都能自己來，實在不容易。對於同年齡的孩子來說，小城的身上少了完整的童年，而多了一份照顧阿公的重擔。可惜阿公已在11月中旬病逝，目前兩兄弟暫由阿公同居人的親友代為照顧，縣府社會處會進一步協助安置。
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