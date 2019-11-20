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一德夜市攤商抗議未輔導 高市府允再協調

2019-11-20 15:02中央社 高雄20日電

高雄市一德夜市落日條款已生效，市府動員警力執法禁擺攤引發不滿，百餘攤商今天到市議會陳情暫緩取締，也批評市府未輔導讓他們生計陷困境。經發局長伏和中允諾再協調輔導。

近百名一德夜市攤商堅持要代理市長職務的副市長葉匡時出面。不過，葉匡時在總質詢後從議會後門離開，並未和攤商對話，僅由經濟發展局長伏和中出面接下陳情書。在抗議持續1個多小時後，攤商才逐漸散去。

頭綁「給一條生路」、「阮是甘苦人」布條，也有人舉著「就地合法」大旗的一德夜市攤商在議會大門口抗議。他們批評市府未向攤商說明就逕行宣布一德夜在11月11日以後禁止營業，還派出大批警力禁止擺攤把他們當暴民，還有民眾說去年都支持市長韓國瑜，結果落得如此下場，要韓國瑜加加油。

攤商不滿市府要他們轉到金鑽夜市，但是當地沒生意；攤商允諾再協調取得一德夜市旁住戶同意書，補全合法申請資料，訴求就地合法。賣老花眼鏡的攤商陳憲政批評市府沒有事先說明也未告知，他們不懂什麼是「落日條款」，如今不能做生意，一家老小無以為繼。

對於市府願提供前鎮區管仲路、光華路口的一處停車場預定地空地約8000坪讓攤商營業，另名攤商陳小姐指土地雜草叢生，整地至少半年時間，盼市府許可一德夜市過度期繼續營業。

陳姓攤商指出，一德夜市有300多攤，其中近50攤配合市府移往凱旋夜市，但當地人潮只有一德夜市的1/4不到，生意很差。他們願意配合改善，但市府沒有完善配套措施，也未協助攤商與在地民眾溝通調解，就把路邊夜市趕盡殺絕，攤商怎麼生存？

伏和中表示，依高市府2012年11月12日制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款辦理，攤商要在期限內完成申設，因一德夜市占用路權影響居民權益，希望攤商到合法的攤集場營業。至於攤商要求延長半年營業期，他說，即便如此未來仍要面對合法的問題；另有關攤商要求暫緩取締擺攤，這部分要尊重議會修法進度。

他表示，如果攤商不到凱旋、金鑽夜市或公有市場，市府公有停車場空地也能協助做為路外攤集場輔導攤商。伏和中重申依法處理立場，攤商可派代表找時間坐下來談，經發局願意協助輔導。

30年歷史的高雄一德夜市，因佔用道路等問題屢遭檢舉，高市府7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，在今年11月11日落日條款生效，從週一起禁止擺攤，警方並出動200名警力隔離。

夜市韓國瑜高雄市

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