支持性就服+友善同事 思覺失調身障者穩定就業超過4年

2019-11-20 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市勞工局表示，今年1到10月高雄市共有415名身心障礙朋友，成功錄取獲得工作機會。思覺失調症的身心障礙者「小靈（化名），在這份工作之前，每份工作都待不超過四個月，很多人都判斷小靈應該無法持續工作超過一年。但就服團隊認為她有很強的工作動機及很棒的工作態度，協助媒合廚工工作，除了陪伴進入職場，持續給予鼓勵支持，加上同事都相當友善，願意幫忙調整工作職務，現在小靈已經持續穩定就業超過4年，讓當初不看好的人刮目相看。

小靈現在已算是資深員工，在職場 熟稔地工作著。就業服務團隊社工說，小靈不僅向自己、也向大家證明，領有身心障礙手冊者，也可以有穩定的工作表現。

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高雄市勞工局長王秋冬表示，今年1到10月高雄市共有415位身心障礙朋友成功錄取獲得工作機會，除了自我的努力外，背後其實都有一群重要的就服員當推手，感謝他們的堅持與不放棄，持續陪伴支持才能成就每一個成功的個案。