親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄鳳山傳母女命案 現場遺留一把刀、死因待查

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

台塑員工登山失聯10天平安無事 警消直呼奇蹟

2019-11-20 12:56中央社 屏東縣20日電

台塑一名60歲宋姓員工10日獨自駕車到屏東登山後失聯，親友及消防人員出動搜尋多日未果，今天他在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被來義鄉民發現，將他平安送下山，讓警消直呼奇蹟。

宋姓男子10日駕車到屏東登山，當天晚上沒回家，家屬就向消防局報案，警消出動找人，親友也一起協助在屏東笠頂山、春日鄉力里山和北大武山登山口找人，都沒有找到，過程中，還有一名協助尋找的排灣族原住民傳出失足受傷。

宋男今天清晨被一名當地人發現，立刻把他帶下山，宋男意識仍然清楚，身上沒有明顯外傷，警消直呼奇蹟。

宋男初步向消防人員表示，他是登來義鄉南和村的大武藏山，車子就放在登山口，但上山後迷路，於是四處找路，只帶了一天的糧食，糧食吃完後，就靠喝溪水維持體力，今天早上在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被上山工作的來義鄉民發現。

來義鄉南和村長陳文山將宋男獲救消息貼在臉書上，直說是祖靈保佑。

屏東北大武山原住民

相關新聞

支持性就服+友善同事 思覺失調身障者穩定就業超過4年

2019-11-20 12:22

屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

軍方讓售 金門軍管區周氏祖墳可買回

2019-11-20 00:10

讓善意的謊言成真…搖籃咖啡 長輩喝咖啡免錢

2019-11-19 23:47

高市運動班 提升銀髮族肌力

2019-11-19 23:46

獅子鄉邀廚師 開發山蘇新料理

2019-11-19 23:43

美麗島站光害 葉匡時允提改善辦法

2019-11-19 23:03

高鐵南延要十年 潘孟安：無法接受

2019-11-19 22:57

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

高雄唐榮鐵工廠火災冒黑煙 環保局開罰10萬元

2019-11-19 19:55

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

為山中野菜創造無限可能 排灣族退休警官鄉長動起來

2019-11-19 16:40

濕地復育有成 高市府濕地評鑑全國第一

2019-11-19 16:38

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

屏東首創「學原住民運動」 拉近距離刺激原鄉產業

2019-11-19 15:12

恆春落山風發威 最強11等級如輕颱

2019-11-19 14:41

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

恆春半島落山風發威 最強11級陣風如輕颱

2019-11-19 12:24

綠批太平島挖石油是騙局 葉匡時：可爭取分配利潤

2019-11-19 12:24

高雄成立成立林業生產合作社 加速莿竹產業的復甦

2019-11-19 12:24

金酒送愛 活動盈餘捐金門晨光教養院天使

2019-11-19 12:24

登上守護恆春古城的「母山」 感受天寬地闊的視覺美

2019-11-19 10:11

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

升級回歸！宜蘭新測速桿下月啟用 飆200公里「照」抓

2019-11-19 15:46

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

驚！竹縣游泳館傳有救生員持假證照 稽查確認偽造文書

2019-11-19 16:38

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血

2019-11-19 16:29

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

基隆瑪陵山藥玩創意特色料理 優惠體驗券有好康

2019-11-19 14:04

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29

蕭景田回應羅文嘉攻擊：民進黨已經沒有其他招式

2019-11-19 17:35

桃園版普羅旺斯 仙草花節滿眼紫色花海

2019-11-19 23:38

基隆西定河混濁變色 環保局：家庭汙水排入魚群沒死

2019-11-19 15:48

港生來台嘉大專案受理 下學期免學雜學分費、免住宿費

2019-11-19 16:26

「來自大海的訃聞」 綠蠵龜漁網圍頸慘死外木山沙灘

2019-11-19 20:30

市場改建追加預算拖到卸任時？ 柯文哲挨批留爛攤子

2019-11-20 00:05

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

台中花博來客724萬 附近景點來客卻大減

2019-11-19 16:18

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂

2019-11-19 18:45

為宗教發聲 風水命理師也來選立委

2019-11-19 16:00

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41

打敗蔣萬安？何景榮參選政見放照片、插圖

2019-11-19 20:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top