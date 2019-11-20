台塑員工登山失聯10天平安無事 警消直呼奇蹟

2019-11-20 12:56 中央社 屏東縣20日電



台塑一名60歲宋姓員工10日獨自駕車到屏東登山後失聯，親友及消防人員出動搜尋多日未果，今天他在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被來義鄉民發現，將他平安送下山，讓警消直呼奇蹟。

宋姓男子10日駕車到屏東登山，當天晚上沒回家，家屬就向消防局報案，警消出動找人，親友也一起協助在屏東笠頂山、春日鄉力里山和北大武山登山口找人，都沒有找到，過程中，還有一名協助尋找的排灣族原住民傳出失足受傷。

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宋男今天清晨被一名當地人發現，立刻把他帶下山，宋男意識仍然清楚，身上沒有明顯外傷，警消直呼奇蹟。

宋男初步向消防人員表示，他是登來義鄉南和村的大武藏山，車子就放在登山口，但上山後迷路，於是四處找路，只帶了一天的糧食，糧食吃完後，就靠喝溪水維持體力，今天早上在來義鄉和春日鄉交界的七佳溪河床被上山工作的來義鄉民發現。

來義鄉南和村長陳文山將宋男獲救消息貼在臉書上，直說是祖靈保佑。