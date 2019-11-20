屏東眷村百年老屋差點被燒 歷史建物防火安全受關注

2019-11-20 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東勝利新村日前一棟修復中的建物傳出火警，幸好業者及時發現撲滅。消人員表示，僅是屋外堆放雜物疑遭菸蒂點燃，幸好未波及建築。

勝利新村保有全台最完整的群聚式日式眷舍，百年老屋近年逐漸修復重生，獨立書店、餐飲、在地選物店等超過20個品牌陸續進駐，國外日前也驚傳多起歷史建物燦遭祝融，如何預防眷村火警也備受關注。屏縣府文化處表示，業者消防觀念完善，另外也有訂定相關規維護歷史建物安全。

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勝利新村全區保有70餘棟房舍，落成時間橫跨日治時期及戰後初期，過去是將軍聚集之地便以「勝利」命名。建材大多使用木頭、磚塊與黑瓦建造，由於建物易燃，早年日本人在設計時，為防範火警釀災，規劃儲沙池、儲水池等，以防意外發生能及時搶救，但如今已失去功能，成為認識日式眷村特殊設計的遺跡。

針對眷村消防，屏縣府文化處表示，歷史建築在活化使用取得使用許可過程中，得經防火措施、消防安檢的嚴格把關。除每年一次的集體消防演練，提升業者消防觀念，在營運稽核裡，也特別針對偵煙器、滅火器保存年限進行檢查，以確保防災設備有效。另外，針對餐飲項目業者，有規定在主屋內禁止使用明火，僅能在保有安全距離的側屋內可用明火煮食，降低風險。