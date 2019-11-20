澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局插警戒旗提醒遊客

2019-11-20 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



遊客和運動族愛去的澄清湖風景區，因為是登革熱確診個案的可能感染地點，衛生局又在園區查獲大量病媒蚊，已在園區插上多面「登革熱警戒旗」，列為危險警示區。防疫團隊今天繼續入園區加強病媒防治，也提醒民眾若要進入應做好防蚊措施，穿長袖、長褲、噴防蚊液。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，防疫人員在澄清湖中興塔、遊客服務中心後方樹林區、烤肉區等地點，發現水族箱、玻璃瓶及集水井等積水物品，也捕獲不少可能傳播登革熱的病媒蚊白線斑蚊。要求管理單位台灣自來水公司提出改善策略，積極清除孳生源。

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「澄清湖有可能成為登革熱傳染窩！」潘炤穎表示，自來水公司權管的廢棄破損空屋群緊鄰鳥松濕地，加上澄清湖風景區內大量的白線斑蚊，登革熱疫情在此爆發的風險程度極高。這裡又是民眾喜歡去運動休憩的地方，一定要防止疫情透過人流於澄清湖風景區擴散蔓延。