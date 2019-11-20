防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力
2019-11-20 07:41
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
要活就要動，愈動愈健康！高雄市衛生局為鼓勵長者運動維持肌力，選定高齡長者密集的左營果貿社區，推動「社區醫療照顧網路計畫」，並透過體適能檢測及衰弱評估，為衰弱前期長者開設運動班，規畫肌力提升課程，歷經8周時間，昨舉行成果發表及結業式。
國民健康署調查顯示，超過65歲以上長輩，每6人就有1人在1年內曾跌倒，顯示老人肌力是維持生活品質及機能的重要關鍵。68歲費台弟說，以前只是因為喜歡跳舞去參加運動班，完成這次運動課程教學，才發現運動對於協調、下肢肌力及平衡都有幫助，也減少跌倒機會。
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活動由長輩們的精彩健康操表演揭開序幕，長輩們隨著音樂擺動四肢，表情相當開心。結業式上也播放運動課程活動回顧影片，衛生局並依學員運動及肌力鍛鍊情況，頒發進步獎、全勤獎以及感謝狀。
衛生局表示，長者社區運動班由高雄師範大學體育系及高雄市物理治療師公會合作規畫，共招收37名65歲以上長者，平均年齡達71歲，最高齡的是左營果貿里91歲陳爺爺。長輩們完成運動課程後，不僅身體肌力及平衡感進步，也交到許多同社區的好朋友。
此外，衛生局也在社區內推動高齡友善觀念，除了推出社區健走地圖，也與左營果貿社區的超商及賣場合作，設置高齡採購專區，放大字體標示且鄰近收銀台，方便老人家拿取物品及結帳。社區診所的醫生除了幫長者看病，更提供健康建議，鼓勵長輩參加社區辦的營養班或運動班。
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