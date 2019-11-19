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高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

高鐵確定南延屏東，但是交通部規畫的期程要到2029年才完工，屏東縣潘孟安今在議會總質詢中表示「完全無法接受」，短短17公里的距離，居然要10年才完工，這不符合人民的期待，他說，高鐵南延是招商利多，包括農業生物科技園區、二代加工出口區近來招商都熱絡，會再透過管道向中央全力爭取盡早動工、儘早完工，讓產業也能搭上「高鐵列車」。

今天在議會總質詢中，屏東縣議員李世斌指出，經過地方努力，高鐵已確定南延屏東，整個施工期長達十年，他問縣府是否做好了準備？以迎接高鐵可能帶來的願景。

屏東縣長潘孟安表示，高鐵路線並非地方選定，而是交通部經過評估，選擇影響較小的方案，他也希望可以直接到屏東火車站，與原來軌道路線銜接，但這樣要拆太多的房子。

潘孟安說，目前的戰略是先拉過高屏溪再說，沒有跨過高屏溪，說要拉到潮州、枋寮都是騙人，只有先跨過高屏溪，往南延伸才有可能。另外他也呼籲交通部要兼顧整體區域發展。

他並說，在高鐵的利多帶動下，農業生物科技園區第二期招生的預登記，已接近40%，二代加工出口區也有擴充計畫，希望產業都能搭上這班「高鐵列車」。

不過高鐵南延短短17公里的路程，居然需要10年才完工，他說這樣的工程不用炸山、也不用挖隧道，完全高架的工程，工期卻需要10年，「完全無法接受」，也不符合人民的期待，縣府會再向中央及行政院長蘇貞昌當面反映爭取，希望盡早施工、儘早完工，另外，縣府也會繼續爭取往南延伸的第二階段。

不過高鐵南延的命運也與這一次的大選息息相關，目前藍綠對高鐵南延路線的看法分歧，國民黨總統參選人韓國瑜曾說如果當選會重新檢討路線，選舉結果恐怕也為高鐵南延再添變數。

高鐵雖然確定南延屏東，但是施工期長達十年，屏東縣長潘孟安昨天在議會總質詢中說「完...
高鐵雖然確定南延屏東，但是施工期長達十年，屏東縣長潘孟安昨天在議會總質詢中說「完全無法接受」。圖／本報資料照片
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屏東縣議員李世斌關心高鐵南延後的產業願景，屏東縣長潘孟安指高鐵施工必須加速，讓產...
屏東縣議員李世斌關心高鐵南延後的產業願景，屏東縣長潘孟安指高鐵施工必須加速，讓產業搭上「高鐵列車」。記者翁禎霞／翻攝
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高鐵雖然確定南延屏東，但是施工期長達十年，屏東縣長潘孟安昨天在議會總質詢中說「完...
高鐵雖然確定南延屏東，但是施工期長達十年，屏東縣長潘孟安昨天在議會總質詢中說「完全無法接受」。圖／本報資料照片
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高鐵屏東縣潘孟安

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