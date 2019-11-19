高雄唐榮鐵工廠火災冒黑煙 環保局開罰10萬元
2019-11-19 19:55
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
高雄市唐榮鐵工廠今下午4點20分發生火警，環保局獲報後立刻派稽查人員抵達現場，發現工廠廠區內廢油泥暫存區的廢棄物起火引發火災，導致明顯的粒狀汙染物（黑煙）逸散到空氣中，環保局依違反空汙法32條第1項第1款告發，裁處10萬元。
環保局表示，該廠廢油泥暫存區放置的太空袋、不織布及廢布，因不明原因起火燃燒，火勢約10分鐘撲滅，環保局現場監測，已無空氣汙染狀況，後續除了解起火原因，也將進廠查核，如有其他違規情況，將另依法裁處。
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環保局說，為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，以專案進駐管制，要求業者平日應落實汙染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範汙染情事發生。唐榮鐵工廠已設廠多年，環保局要求廠方加強檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣汙染物，增加高雄地區的汙染負荷。
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