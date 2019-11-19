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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

台灣動物緊急救援小組今天接獲民眾轉寄相片投訴，高雄一家犬貓培育中心，疑似為便宜行事，竟然未使用標準運輸籠，多次將售出的犬隻以裝水果的貨運用紙箱裝載，再鋪上碎報紙後，直接寄送給遠在台北的買主；台灣動物緊急救援小組痛批業者對待生命手法草率。

高雄市動保處查明後表示，業者確以裝水果的紙箱裝載寵物長時間運送，箱內未設有適當飲水器，提供動物基本食物、飲水需求，已有違反動物保護法第5條規定未對其管領動物做妥善照顧，動保處已依同法第30-1條對該名業者先開立勸導單，並令改善。

業者表示，已依規高雄市動保處要求，改善運送方式。

動保處表示，如未依勸導事項改善，再犯可處新台幣3千元以上1萬5千元以下，如後續運輸寵物因而造成動物有受傷狀況，可以依同法第30條規定：故意傷害或使動物遭受傷害，未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，最高可處7萬5千元。

台灣動物緊急救援小組是今天凌晨接獲網友轉寄相片投訴，高雄一家合法的犬貓培育中心，疑似多次將售出的犬隻，直接裝在類似水果紙箱內，簡單鋪上碎報紙後，就當貨物寄送給買主；民眾痛批「以為是寄蛋糕」、「太扯了、牠們也是生命耶」。

台灣動物緊急救援小組調查後發現，該犬舍應已多次利用類似手法運狗，研判可能是為節省成本才便宜行事，且多箱包裹的寄達地遠在台北，等於寵物犬可能超過10時被關在狹小黑暗的紙箱中，無法轉身及飲水。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，現行動保法似乎未明文規範犬貓運送方式，但將狗兒塞在狹小的紙箱中運送，又長期未給飲水，已違反動物保護法；業者身為專業犬隻培育機構，卻不尊重生命，令人遺憾。

多次將售出的犬隻以裝水果的貨運用紙箱裝載，再鋪上碎報紙後，直接寄送給遠在台北的買...
多次將售出的犬隻以裝水果的貨運用紙箱裝載，再鋪上碎報紙後，直接寄送給遠在台北的買主。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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運送動物應該要用通風良好的器具。圖／台灣動物緊急救援小組提供
運送動物應該要用通風良好的器具。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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