主秘請長假新聞稿卻提到她 高雄觀光局：是5天前的活動
2019-11-19 18:53
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市觀光局主任秘書高美蘭請長假，但高雄市觀光局今天發出的新聞稿，內容卻提到高雄捷運公司與日本NTA崛坂明弘社長簽訂「觀光交通事業合作」備忘錄，高雄市政府觀光局主任秘書高美蘭到場觀禮，擔任合作見證人，期許增加兩國間的跨國觀光交流。
高雄市觀光局代表局長邱俊龍解釋，新聞稿中提到的觀禮行程是11月14日舉行，當時高美蘭還沒請假，當時是代表高雄市觀光局列席，高美蘭是從18日起開始請假一個月。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
高市府觀光局在文中指出，目前107年日本來台旅客為196萬人次，前幾年觀光局與高雄捷運公司共同前進日本，與關東江之島電鐵及關西嵐電公司簽署跨國鐵道觀光合作，成功為高雄帶入許多日本遊客。明年適逢高雄更名100周年，高雄要做系列宣傳，此時與NTA日本旅行株式會社合作，更是一大助力。
據了解，NTA的母公司是日本鐵路公司，是日本歷史最久，營運非常成功的旅行社之一，創業已經超過100年。
雙方這次合作計畫與協議內容，主要將共同開發銷售高雄旅遊相關商品，推動智慧旅遊服務，且由NTA日本旅行代理高屏澎好玩卡在日本的經銷業務，行銷重點除高屏澎好玩卡外，也著重修學旅行、日本企業海外MICE員旅、LONG STAY銀髮族旅遊、暖冬遊高雄等。
高雄市政府觀光局代理局長邱俊龍表示，觀光局與高雄捷運公司這次與NTA日本旅行締結的合作關係，可望為台日雙方再帶動一波觀光交流合作服務的新突破與成長。
留言