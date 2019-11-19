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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

2020金門立委參選登記第2天，去年參選金門縣長失利的洪和成在今天下午到縣府登記參選金門立委，在50多名鄉親的熱情簇擁下，洪和成展現超強的自信，洪和成表示，只要是身為金門人，都應該要有一份為改變金門選舉文化的使命感，雖然他也知道一路走來會很辛苦，但是他還是會選擇繼續努力下去的。

金門立委選戰逐漸明朗，目前已完成登記的台灣基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒和無黨籍洪和成。據了解，現任國民黨立委陳玉珍、無黨籍前縣長陳福海、無黨籍前縣議員陳滄江也將在明日起陸續完成登記，形成「3洪3陳」的局面。

洪和成於今天下午2點多在50多名親朋好友的簇擁下來到縣府完成登記，洪和成有備而來，一路保持微笑，但是在登記時，一度因為太緊張，而找不到證件照，好在後來在隨身背包底層發現，才讓大家鬆了一口氣。

洪和成在受訪時表示，他的參選理由是：要讓庶民有機會從政，終絕政治世家世襲壟斷；改變金門選舉文化，重新定義政治，沒有買票，也沒有發大錢選舉；改變金門宗親政治，讓小姓偏鄉也可以出頭天。

洪和成也表明，如果當選立委，將要求成立金馬澎離島委員會；也會聯合離島的三個立法委員，要求增定離島基本法。爭取授權離島地方政府就海陸交通建設，民生用水用電，海洋垃圾及垃圾轉運，醫療和衛生方面等議題，直接跟陸方地方政府合作協商開發解決。爭取開放地區診所可以直接轉診台灣教學醫院並補助交通費用。離島地區比照山地原住民規格，優先實行長照2.0

洪和成在受訪時表示，他的參選理由是：終絕政治世家世襲壟斷；改變金門選舉文化；改變...
洪和成在受訪時表示，他的參選理由是：終絕政治世家世襲壟斷；改變金門選舉文化；改變金門宗親政治，讓小姓偏鄉也可以出頭天。記者蔡家蓁／攝影
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去年參選金門縣長失利的洪和成在今天下午到縣府登記，再度角逐金門立委選戰。記者蔡家...
去年參選金門縣長失利的洪和成在今天下午到縣府登記，再度角逐金門立委選戰。記者蔡家蓁／攝影
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洪和成在縣府完成登記後，在鄉親的簇擁下展開繞街造勢活動。記者蔡家蓁／攝影
洪和成在縣府完成登記後，在鄉親的簇擁下展開繞街造勢活動。記者蔡家蓁／攝影
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金門2020選舉2020選舉金門縣立委

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