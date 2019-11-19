越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



2020金門立委參選登記第2天，去年參選金門縣長失利的洪和成在今天下午到縣府登記參選金門立委，在50多名鄉親的熱情簇擁下，洪和成展現超強的自信，洪和成表示，只要是身為金門人，都應該要有一份為改變金門選舉文化的使命感，雖然他也知道一路走來會很辛苦，但是他還是會選擇繼續努力下去的。

金門立委選戰逐漸明朗，目前已完成登記的台灣基進黨洪正、金門高粱黨主席洪志恒和無黨籍洪和成。據了解，現任國民黨立委陳玉珍、無黨籍前縣長陳福海、無黨籍前縣議員陳滄江也將在明日起陸續完成登記，形成「3洪3陳」的局面。

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洪和成於今天下午2點多在50多名親朋好友的簇擁下來到縣府完成登記，洪和成有備而來，一路保持微笑，但是在登記時，一度因為太緊張，而找不到證件照，好在後來在隨身背包底層發現，才讓大家鬆了一口氣。

洪和成在受訪時表示，他的參選理由是：要讓庶民有機會從政，終絕政治世家世襲壟斷；改變金門選舉文化，重新定義政治，沒有買票，也沒有發大錢選舉；改變金門宗親政治，讓小姓偏鄉也可以出頭天。