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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

澎湖選委會受理區域立委登記參選第二日，獲喜樂島聯盟推薦，現年68歲的退休教師呂應宏，在下午四點前往完成登記，成為澎湖縣登記參選立委的第一人。

澎縣選委會表示，呂應宏畢業於政大銀行系，當過澎湖科技大學觀光休閒系兼任講師及馬公高中教師，這次獲喜樂島聯盟推薦參選，過去並沒有從政經驗。

這次呂應宏除提出喜樂島政見外，另對澎湖提出五大政見訴求，包括打破藍綠壟斷立法院、打造澎湖長期照護醫療島、打拚生地生產消費、打亮新生代智慧生活教育、打開全方位海域觀光樞紐。

代表喜樂島聯盟參選澎湖縣立委的呂應宏，希打破藍綠壟斷立法院現況。圖／澎湖縣選委委...
代表喜樂島聯盟參選澎湖縣立委的呂應宏，希打破藍綠壟斷立法院現況。圖／澎湖縣選委委會提供
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澎湖選委會喜樂島聯盟

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