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周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

太武山目前仍是金門的軍事管制區，多座位於管制區內的祖墳，後人無法前往掃墓祭祀。已有百年歷史，位於太武山段1139-2地號的安岐村周氏家族祖墳，因涉及要塞堡壘，安岐村周氏家族子孫一直無法上山祭掃，日前周氏宗親向立委陳玉珍陳情，經陳玉珍多方協調，軍方今天表示，評估現階段該祖墳不影響到軍演與防備，同意讓售給周氏宗親。

金寧鄕安岐村周氏宗親代表周清波及族人等數十人，今天準備了香火，祭拜犧禮，帶著欣喜的心情，在陳玉珍的陪同下，來到了太武山周氏祖墳前上香祭拜，跟祖先報告有機會將祖墳購回的好消息，也算了卻一段長達70年的家族心願。

周清波表示，這座前清奉厝的祖墳，在民國38年時即被軍方所佔據，劃為軍事管制區，自此周氏子孫後代即被阻隔在外，即便是清明祭祖時節，也無法到場追思祭祖、掃墓疏理，致使祖先墳塋年久失修，埋沒在荒煙漫草間，荒蕪不堪，他們經過多年的陳情都未果。

日前周氏宗親向陳玉珍立委陳情，陳玉珍立即啟動協調機制，並於11月14日邀國防部軍備局、金防部在立法院招開協調會議，金防部於會前即勘察了周氏祖墳，重新丈量、檢討，評估現階段該祖墳不影響到軍事演訓與防備，表示同意讓售給周氏宗親。

陳玉珍表示，在過去烽火歲月中，金門鄕親受到了太多的委屈和苦難，承載了太久的歷史共業，鄉親的土地、房舍、祖墳被佔案件不計其數，她將持續與國防部等相關單位協調、釐清，為鄉親討回應有的公道及權益。

金寧鄕安岐村周氏宗親代表周清波（左二）及族人等數十人，今天在立委陳玉珍（右三）的...
金寧鄕安岐村周氏宗親代表周清波（左二）及族人等數十人，今天在立委陳玉珍（右三）的陪同下，與金防部長官到周氏祖墳附近勘察、丈量，軍方也同意讓宗親會購回。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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陳玉珍金門國防部

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