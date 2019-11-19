親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

遷移美麗島站玻璃帷幕避光害 葉匡時允3個月評估

2019-11-19 16:50中央社 高雄19日電

高雄捷運美麗島站相當美麗。圖／高雄市觀光局提供
高雄捷運美麗島站相當美麗。圖／高雄市觀光局提供
分享
高雄捷運美麗島站玻璃帷幕出入口「祈禱」是具意象的地標之一，但光害的問題卻干擾附近店家，民進黨市議員黃文益質詢有無遷移可能，副市長葉匡時允諾以3個月時間做評估。

高雄捷運通車已逾10年，美麗島站「祈禱」帷幕玻璃出入口站的光害問題干擾不少店家，黃文益今天在總質詢反映，質詢有無可能將4座帷幕玻璃站體遷移並建議可考慮移到民生、中山路口，或可以避開原址大樓林立的問題和對店家的干擾。

葉匡時表示，4個美麗島站光害的問題確有店家反映，他說韓國瑜上任後一直在為前朝善後，承諾3個月內間交捷運局舉辦公聽會邀專家評估有無辦法遷移。

新興區大明里長徐慶宗表示，有接到店家及民眾反映，飽受玻璃帷幕造成的光害干擾，尤其不喜歡偌大的出入口站體擋到店家出入口無法做生意。明莊里長莊其章告訴中央社記者，有接獲店家反映，不過他肯定4座具意象的地標是高雄捷運的特色、也是熱門打卡點，他不認為要拆遷，可以用其他方法避光害。

市府捷運局科長林永盛表示，將邀店家住戶及建築景觀專家討論，預計2月8日前會完成評估。他表示，這座站體是日籍建築師高松伸設計，當初合約有約定如要更改需取得建築師同意。

高雄捷運公司表示，美麗島出入口玻璃帷幕光線反射問題自97年到101年期間就有住戶反應，在101年捷運公司現場多次會勘，有和幾個光害比較嚴重的店家、住戶討論並達成和解協議，另加設形象看板作局部擋光，後來已無店家或民眾反映。

高捷公司表示，祈禱車站出入口造價約新台幣1.5億元。對於市府的指示，高捷公司允邀集專家學者進行方案討論，捷運公司會尊重市府的最後決定。

捷運建築葉匡時

相關新聞

為山中野菜創造無限可能 排灣族退休警官鄉長動起來

2019-11-19 16:40

濕地復育有成 高市府濕地評鑑全國第一

2019-11-19 16:38

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

屏東首創「學原住民運動」 拉近距離刺激原鄉產業

2019-11-19 15:12

恆春落山風發威 最強11等級如輕颱

2019-11-19 14:41

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

恆春半島落山風發威 最強11級陣風如輕颱

2019-11-19 12:24

綠批太平島挖石油是騙局 葉匡時：可爭取分配利潤

2019-11-19 12:24

高雄成立成立林業生產合作社 加速莿竹產業的復甦

2019-11-19 12:24

金酒送愛 活動盈餘捐金門晨光教養院天使

2019-11-19 12:24

登上守護恆春古城的「母山」 感受天寬地闊的視覺美

2019-11-19 10:11

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

高雄總預算審查 吵鬧中逕付二讀

2019-11-18 23:25

勞工夜市部分攤商 移至凱旋夜市

2019-11-18 23:09

樂樂養雞場19日會勘 未改善將撤證

2019-11-18 23:07

鳳山運動園區收費 議員促降

2019-11-18 23:01

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

馬祖第一個！前議員王明長搶頭香登記參選立委

2019-11-18 17:38

高市綠議員拒審分組預算 藍營動員表決逕付二讀

2019-11-18 17:02

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

影／時力前後三任主席 陪陳惠敏登記

2019-11-18 16:38

全台最長幸福小黃路段 70公里路車錢僅24元

2019-11-18 13:30

大林蒲遷村 沈榮津指高市府不接電話 李四川：誰沒接？

2019-11-18 12:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top