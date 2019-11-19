遷移美麗島站玻璃帷幕避光害 葉匡時允3個月評估

2019-11-19 16:50 中央社 高雄19日電



高雄捷運美麗島站相當美麗。圖／高雄市觀光局提供 分享 facebook 高雄捷運美麗島站玻璃帷幕出入口「祈禱」是具意象的地標之一，但光害的問題卻干擾附近店家，民進黨市議員黃文益質詢有無遷移可能，副市長葉匡時允諾以3個月時間做評估。

高雄捷運通車已逾10年，美麗島站「祈禱」帷幕玻璃出入口站的光害問題干擾不少店家，黃文益今天在總質詢反映，質詢有無可能將4座帷幕玻璃站體遷移並建議可考慮移到民生、中山路口，或可以避開原址大樓林立的問題和對店家的干擾。

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葉匡時表示，4個美麗島站光害的問題確有店家反映，他說韓國瑜上任後一直在為前朝善後，承諾3個月內間交捷運局舉辦公聽會邀專家評估有無辦法遷移。

新興區大明里長徐慶宗表示，有接到店家及民眾反映，飽受玻璃帷幕造成的光害干擾，尤其不喜歡偌大的出入口站體擋到店家出入口無法做生意。明莊里長莊其章告訴中央社記者，有接獲店家反映，不過他肯定4座具意象的地標是高雄捷運的特色、也是熱門打卡點，他不認為要拆遷，可以用其他方法避光害。

市府捷運局科長林永盛表示，將邀店家住戶及建築景觀專家討論，預計2月8日前會完成評估。他表示，這座站體是日籍建築師高松伸設計，當初合約有約定如要更改需取得建築師同意。

高雄捷運公司表示，美麗島出入口玻璃帷幕光線反射問題自97年到101年期間就有住戶反應，在101年捷運公司現場多次會勘，有和幾個光害比較嚴重的店家、住戶討論並達成和解協議，另加設形象看板作局部擋光，後來已無店家或民眾反映。

高捷公司表示，祈禱車站出入口造價約新台幣1.5億元。對於市府的指示，高捷公司允邀集專家學者進行方案討論，捷運公司會尊重市府的最後決定。