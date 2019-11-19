為山中野菜創造無限可能 排灣族退休警官鄉長動起來

2019-11-19 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



山蘇是中低海拔的山地野菜，是野菜店不可缺的佳餚，被屏東縣原民的獅子鄉民視為「上天賜予的綠色奇蹟」，2線3星警官退休的鄉長周英傑，4年多前已將有機山蘇打開生鮮超市通路且價格更好，上任後除推動有機認證，今天再請獲十大傑出青年的廚師葉宗奇在墾丁福華飯店展示新菜，展現山蘇料理的無限可能，23日將在台9線雙流國家森林遊樂區入口旁辦料理競賽和好農市場。

「傳統產業升級，是必走的路！」周英傑說，獅子鄉在海線部落的愛文芒果外，山線部落的山蘇產業是全鄉第2大經濟作物，面積達400多公頃，只要約15天就可採收，且全年都是產季，只需施肥、加水、避開陽光，因好種且是高價蔬菜，是鄉民的重要農產品，一般都是批發商來收購，約在每台斤40至50元間，4年多前他以有機認證的山蘇打進全國連鎖生鮮超市通路，價格再多四分之一。

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他說，山蘇栽植不用農藥，若無通過有機認證，只能稱做友善耕作，因鄉內多是小農，對要先付出有機認證成本的觀念較無法接受，他上任後推動以農民合作方式朝有機轉型，讓消費者「食的安心」，從長遠的產業發展來看，初期成本較高，但通路市場穩定後，利潤遠勝傳統方式；山蘇給人的印象最常見的是熱炒，再請廚師開發新菜，透過恆春半島產業發展聯盟推廣、辦料理競賽，炒熱熱度。