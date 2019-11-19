高市環保局「夜鷹專案」稽查員順風耳查獲業者偷排廢水

2019-11-19 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



高市環保局10月底起在全市八大流域啟動「夜鷹專案」夜間稽查，昨晚稽查人員在大寮區大發工業區外，意外聽到雨水溝有異常水流聲，循聲查看發現大排溝有不明廢水正在排放，沿上游巡查，當場查獲工業區內某冷凍食品業者正將未處理廢水直接繞流排至廠外雨水溝，遭環保局依違反水汙法18條之1告發。

環保局調查，業者從事毛豆加工，產出原廢水量約34CMD（立方米／每天），原水濃度BOD（生化需氧量）、COD（化學需氧量）及SS（懸浮固體）分別達800、1500及500 mg/L，遠超過放流水標準10幾、20幾倍，屬水汙法列管事業，須經前處理、接觸氧化池及混凝沉澱等程序，處理至70、120及60 mg/L才可排入大發工業區汙水處理廠。

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環保局表示，業者推稱是抽水機臨時故障，無法抽水，才先將有機廢水排入雨水溝，疑業者為省下汙水處理費用，直接將含有高濃度有機物的廢水直接繞流排入林園大排，嚴重影響水質。所幸靠著稽查人員敏銳的「順風耳」一舉查獲，已採集現場水樣，將依水質檢驗報告結果，裁罰業者6萬至2000萬元罰鍰。

此外，環保局也籲請大發工業區服務中心善盡管理職責，掌握廠區內事業單位廢汙水排放情形。