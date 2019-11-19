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濕地復育有成 高市府濕地評鑑全國第一

2019-11-19 16:38聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

內政部營建署最近公布年度國家重要濕地保育行動計畫評鑑結果，高雄市政府在保育行動計畫中，獲1特優、3優等，永安濕地獲特優。

營建署今年針對全台13縣市24案重要濕地保育行動計畫進行評鑑，結果「永安濕地」特優等、「茄萣濕地」、「鳥松濕地」、「援中港濕地」獲優等。

高雄市工務局長吳明昌說，「永安濕地」之所以能獲得特優等，主要是結合濕地生態資源及周邊曬鹽文化聚落與遊憩功能。

永安濕地原是烏樹林鹽場，興達火力發電廠煤灰堆置場地，國際鳥盟列為重要野鳥棲地，把濕地生態資源及周邊曬鹽文化聚落融入環教內容，透過生態教育活動與成果發表，邀民間NGO團體參與推廣，推動DIY生態工作課程，讓環教設施場所加值。

高雄市工務局表示，濕地是城市發展的重要措施之一，提供生物棲地也可涵養水源，目前高雄共有21處濕地近1000公頃，未來仍將持續創造濕地生態綠廊。

高雄濕地復育有成，全國評鑑第一。圖／高雄市工務局提供
高雄濕地復育有成，全國評鑑第一。圖／高雄市工務局提供
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高雄濕地復育有成，全國評鑑第一。圖／高雄市工務局提供
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濕地高雄市

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