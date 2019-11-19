屏東首創「學原住民運動」 拉近距離刺激原鄉產業

2019-11-19 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣政府原民處首創「學原住民運動」，透過系列課程供民眾能參與製琉璃珠、陶壺、月桃葉編織、皮雕等工藝品，近一步加深民眾對原住民文化的認識與距離，進而刺激原鄉產業通路。「如何讓更人喜歡原住民文化對產業發展很重要」屏東縣原民處長麗華表示，在課堂中解紹原住民文化，但沒有接觸民眾較難喜歡上，透過親身參與就會留下印象，能明白這些工藝品的美麗及製作的困難，也更懂得其價值。

「學原住民運動」以小班制進行教學，讓民眾能參與學習製作原住民工藝品，透過部落工藝家雷斌、江雅蕾、潘雅莉、彭春林、陳惠蓮、彭春林、賴春菊等人不藏私教學，今天學員展示學習成果，瑪家鄉長梁明輝、屏東縣議員陸月嬌出席時，看見成品也忍不住自掏腰包向作者購買收藏。

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學員周月華表示，在屏東生活時常都能接觸原住民文化產業，她對原住民文化相當有興趣。透過課程親自參與刺繡、製作琉璃珠及陶壺，能更近一步了解每種圖騰所代表的意涵，而這些美麗的工藝品，透過親身參與，更能明白其背後的價值與意義。