親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留國民黨不分區

東奧一線生機：六搶一的機會，中華職棒的難題

高市啟動夜鷹專案 查獲食品廠夜間偷排廢水

2019-11-19 15:01中央社 高雄19日電

防阻不肖業者於夜間非法排放，高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，於昨天深夜至今天凌晨進行不定時、不定點夜間稽查，果然在大發工業區查獲一家食品廠涉排放未處理廢水。

高市環保局環境稽查科長林燦銘表示，「夜鷹專案」昨晚稽查大寮區大發工業區，發現工業區外大排水溝有廢水污染情事，稽查人員沿上游巡查，查獲工業區內這家食品廠將未處理的廢水，直接繞流排至廠外雨水溝。

稽查人員到大發工業區巡察時，先聽到雨水溝有異常排放的水聲，判斷狀況不尋常，進一步發現排水溝內有不明廢水排放，立即往上游追查，終於查出這家冷凍食品製造廠未將廢水應經過廠內處理設施處理後，再透過污水下水道系統納入大發工業區污水處理廠進行處理，而是將廢水直接繞流排放至廠外排水溝。

高市環保局發布新聞稿表示，食品廠屬水污法列管事業，這家從事毛豆加工業者繞流行為已違反水污法，可裁罰新台幣6萬元至2000萬元；稽查人員現場立即採集水樣送驗，待水質檢測報告結果也將依水污法裁處。

高市環保局表示，業者直接繞流排放原廢水，高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑變臭，使河川水質惡化，會嚴重影響大排的水質，將持續執行「夜鷹專案」稽查。

水質污水高雄市

相關新聞

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

恆春半島落山風發威 最強11級陣風如輕颱

2019-11-19 12:24

綠批太平島挖石油是騙局 葉匡時：可爭取分配利潤

2019-11-19 12:24

高雄成立成立林業生產合作社 加速莿竹產業的復甦

2019-11-19 12:24

金酒送愛 活動盈餘捐金門晨光教養院天使

2019-11-19 12:24

登上守護恆春古城的「母山」 感受天寬地闊的視覺美

2019-11-19 10:11

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

高雄總預算審查 吵鬧中逕付二讀

2019-11-18 23:25

勞工夜市部分攤商 移至凱旋夜市

2019-11-18 23:09

樂樂養雞場19日會勘 未改善將撤證

2019-11-18 23:07

鳳山運動園區收費 議員促降

2019-11-18 23:01

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

馬祖第一個！前議員王明長搶頭香登記參選立委

2019-11-18 17:38

高市綠議員拒審分組預算 藍營動員表決逕付二讀

2019-11-18 17:02

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

影／時力前後三任主席 陪陳惠敏登記

2019-11-18 16:38

全台最長幸福小黃路段 70公里路車錢僅24元

2019-11-18 13:30

大林蒲遷村 沈榮津指高市府不接電話 李四川：誰沒接？

2019-11-18 12:54

高市觀光局主秘高美蘭請長假 綠議員批：乾脆請辭算了

2019-11-18 11:51

捲入韓國瑜豪宅案 高美蘭聲明即日起請長假

2019-11-18 11:45

高雄一德夜市部分攤商移往青年夜市

2019-11-18 10:52

高雄市議會寒冬送暖 今年將照顧1398個弱勢家庭

2019-11-18 10:44

房產申報惹議 高市觀光局主秘高美蘭宣布請長假

2019-11-18 10:05

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

影／千萬自駕車 開進麗寶樂園當無人駕駛接駁巴士

2019-11-18 16:12

颱風一吹就斷了？香山賞蟹步道挨批「最短命的步道」

2019-11-18 17:16

影／柯建銘批高鈺婷「來選美」 高：請收回性別歧視

2019-11-18 16:34

宜蘭執行秋冬旅遊補助全台第1 縣府再申請第3波

2019-11-18 15:37

高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57

注意！銅鑼、公館19日停水 台61線20、21日施工管制

2019-11-18 17:35

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

韓國瑜輔選北市立委 黃呂錦茹提韓未替丁守中站台遭嗆

2019-11-18 16:30

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

全台最完整「滬尾礮台」有砲了 7米巨砲重現戰況

2019-11-18 18:07

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

一德夜市熄燈禁令生效 葉匡時：擺攤會嚴加取締

2019-11-18 15:34

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55

一邊一國派人參選立委 桃一選區政黨大鬥法

2019-11-18 17:16

陽明山又一老宿舍活化 變身庭院竹林和風咖啡館

2019-11-18 16:26

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

消防員持續強化戰技 平鎮國民運動中心當後盾

2019-11-18 15:37

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top