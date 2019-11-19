高市啟動夜鷹專案 查獲食品廠夜間偷排廢水
2019-11-19 15:01中央社 高雄19日電
防阻不肖業者於夜間非法排放，高雄市環保局啟動「夜鷹專案」稽查，於昨天深夜至今天凌晨進行不定時、不定點夜間稽查，果然在大發工業區查獲一家食品廠涉排放未處理廢水。
高市環保局環境稽查科長林燦銘表示，「夜鷹專案」昨晚稽查大寮區大發工業區，發現工業區外大排水溝有廢水污染情事，稽查人員沿上游巡查，查獲工業區內這家食品廠將未處理的廢水，直接繞流排至廠外雨水溝。
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稽查人員到大發工業區巡察時，先聽到雨水溝有異常排放的水聲，判斷狀況不尋常，進一步發現排水溝內有不明廢水排放，立即往上游追查，終於查出這家冷凍食品製造廠未將廢水應經過廠內處理設施處理後，再透過污水下水道系統納入大發工業區污水處理廠進行處理，而是將廢水直接繞流排放至廠外排水溝。
高市環保局發布新聞稿表示，食品廠屬水污法列管事業，這家從事毛豆加工業者繞流行為已違反水污法，可裁罰新台幣6萬元至2000萬元；稽查人員現場立即採集水樣送驗，待水質檢測報告結果也將依水污法裁處。
高市環保局表示，業者直接繞流排放原廢水，高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後變黑變臭，使河川水質惡化，會嚴重影響大排的水質，將持續執行「夜鷹專案」稽查。
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