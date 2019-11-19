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75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

台灣進入高齡化社會，許多長輩經歷艱辛歲月，捨不得花百元進入咖啡店消費。高市美濃搖籃咖啡曾配合一名孝順女兒要求，善意欺瞞她的雙親說「長輩喝飲料免費」，此事件過後，業者決定讓謊言成真，今天開始，子女陪同75歲以上雙親到店消費，長輩的咖啡、飲品真的不用錢。

美濃搖籃咖啡是原美濃文創中心，目前委託薛伯輝基金會經營咖啡店。今天上午，業者邀請客委會主委李永得與美濃國小校長楊孝霞帶著年邁雙親出席活動。基金會董事長薛昌煥宣布，為鼓勵長輩多出家門互動，只要兒女陪同75歲以上父母一同消費，免費招待長輩喝咖啡或飲料，全台各地長輩都能享受優惠。

「請長輩喝咖啡」緣起一個感人故事。基金會執行長翁蔡瑛珠說，周小姐常跟朋友到店內消費，可是很奇怪，周小姐的雙親一直不願意跟女兒來喝咖啡，後來才以「老闆要請喝咖啡」說服成功；周小姐與爸媽在店內享受悠閒的午茶時光，後來預留一千元，希望店員告訴她的雙親「只要你們來，以後飲料全免費」。

翁蔡瑛珠說，相信很多人有類似經驗，為了送禮物給父母，必須用「人家送的，不用錢」來當藉口，這件事促使基金會發起長輩免費喝咖啡活動，希望子女多一個理由陪伴父母多出門走走。

美濃搖籃咖啡販售手沖咖啡，長輩很少會進入咖啡店消費。記者徐白櫻／攝影
美濃搖籃咖啡販售手沖咖啡，長輩很少會進入咖啡店消費。記者徐白櫻／攝影
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美濃搖籃咖啡鼓勵子女陪伴父母外出，招待有子女陪同的75歲以上長輩免費喝咖啡或飲料...
美濃搖籃咖啡鼓勵子女陪伴父母外出，招待有子女陪同的75歲以上長輩免費喝咖啡或飲料。記者徐白櫻／攝影
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咖啡美濃

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