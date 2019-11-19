75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡
2019-11-19 13:22
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
台灣進入高齡化社會，許多長輩經歷艱辛歲月，捨不得花百元進入咖啡店消費。高市美濃搖籃咖啡曾配合一名孝順女兒要求，善意欺瞞她的雙親說「長輩喝飲料免費」，此事件過後，業者決定讓謊言成真，今天開始，子女陪同75歲以上雙親到店消費，長輩的咖啡、飲品真的不用錢。
美濃搖籃咖啡是原美濃文創中心，目前委託薛伯輝基金會經營咖啡店。今天上午，業者邀請客委會主委李永得與美濃國小校長楊孝霞帶著年邁雙親出席活動。基金會董事長薛昌煥宣布，為鼓勵長輩多出家門互動，只要兒女陪同75歲以上父母一同消費，免費招待長輩喝咖啡或飲料，全台各地長輩都能享受優惠。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「請長輩喝咖啡」緣起一個感人故事。基金會執行長翁蔡瑛珠說，周小姐常跟朋友到店內消費，可是很奇怪，周小姐的雙親一直不願意跟女兒來喝咖啡，後來才以「老闆要請喝咖啡」說服成功；周小姐與爸媽在店內享受悠閒的午茶時光，後來預留一千元，希望店員告訴她的雙親「只要你們來，以後飲料全免費」。
翁蔡瑛珠說，相信很多人有類似經驗，為了送禮物給父母，必須用「人家送的，不用錢」來當藉口，這件事促使基金會發起長輩免費喝咖啡活動，希望子女多一個理由陪伴父母多出門走走。
留言