金酒送愛 活動盈餘捐金門晨光教養院天使
2019-11-19 12:24
聯合報 記者蔡家蓁
／金門即時報導
企業送愛！金門酒廠今天將本年度暑期限定活動「It’s Me Bar」盈餘16萬3630元全數捐贈給財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立晨光教養家園，金酒公司董事長李增財表示，今天的捐款活動是為回饋金門當地社會，並促進地區發展，盼拋磚引玉，帶動更多企業加入愛心行列。
金酒公司在今天上午9點半前往晨光教養家園送愛心，包括董事長李增財、副總經理董應發等人都特別到場。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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金酒提到，今年度為親近年輕消費者，擴大品牌飲用族群，金門酒廠特於台北松山區辦理期間限定酒吧「It’s Me Bar」，主打獨特的光雕設計及多款以金門高粱為基酒的特色調酒，營運期間吸引眾多民眾前往朝聖體驗，活動已於8月中風光落幕。
金門酒廠為金門在地龍頭企業，多年來致力於繁榮金門當地經濟，並期望與縣民共享福利，為實現企業社會責任，特將活動盈餘全數捐贈予金門地區慈善團體單位，李增財表示，金門酒廠秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，希望能藉此深而廣之的影響社會各個階層與族群，將人文關懷的精神延續到更多的地區角落。
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