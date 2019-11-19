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綠批太平島挖石油是騙局 葉匡時：可爭取分配利潤

2019-11-19 12:24聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

民進黨高雄市議員黃文益今質詢砲轟市長韓國瑜曾提的太平島開發石油是騙局，他說，市府把開發石油責任推給中央，但任何人都可申請採礦，而採礦權早被中油申請，市府如何分一杯羹？副市長葉匡時說，開發石油成本高，並非地方政府可做，但地方政府可爭取分配利潤，為高雄市創造財源。

黃文益今議會質詢時，詢問葉匡時成立石油開發公司流程，葉匡時說，韓國瑜是說如果南海開發石油，高雄要分一杯羹，但中央不開發，遑論成立公司，但如果中央開發，市府要分一杯羹。

但黃文益質疑，礦業法規定，要開發礦產，地方政府也可以，怎會是要中央開發，據他所查，中油2011年4月5日申請探礦權、2016年10月7日申請採礦權，目前採礦權正在審理中。

黃文益說，地方政府根本不需要成立什麼公司，不只中油，連人民只要該付費用 就可以申請，所以這從頭到尾都是騙局。

黃文益指，明知中油已申請採礦權，卻硬要說未來如果開發成功，因高雄市有管轄權，所以要分一杯羹，但市府沒半分土地在上面，如何分一杯羹？開發石油不是不行，而是市府依法無法開發，因中油已率先申請，礦業開發不可分割，除非技術合作，但市府有什麼技術可以跟中油合作？

葉匡時受訪表示，韓國瑜說如果有採石油這類的事，因為太平島是屬於高雄市的行政區，所以希望分一杯羹，這很合理，在管轄行政區裡，雖然地不是市府的，可在此獲得的利益，市府希望能有些分享的權利。

葉匡時舉例說，就像高雄小港機場的地屬於交通部民航局，但會有回饋金給地方，因為機場對地方可能有些影響，同樣的，太平島市府有行政權，要負行政責任，因此如果有開發石油這類的事，市府希望能分一杯羹。

至於開發過程，葉匡時說，中油已提出探勘等程序，這成本非常高，並不是地方政府可以做的，所以韓國瑜講得非常清楚，意思就是說南海有非常多的資源，因為市府有行政管轄權，如果有不同單位在太平島開發獲得利益，市府可以分，韓國瑜是不斷在思考，怎樣幫高雄市創造額外財源。

有記者追問，市府有無法源可分一杯羹？葉匡時說，礦業法指挖礦取得的利潤要分給中央，但市府可以做這樣的主張，就像現在港務公司有18%利潤分給地方政府，當初也是經過地方爭取而來的。

民進黨高雄市議員黃文益。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高雄市議員黃文益。記者蔡孟妤／攝影
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高雄市副市長葉匡時。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長葉匡時。記者蔡孟妤／攝影
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韓國瑜中油葉匡時

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