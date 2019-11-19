高雄成立成立林業生產合作社 加速莿竹產業的復甦
2019-11-19 12:24
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市在內門、旗山、美濃、田寮等行政區多可見到滿山遍野的莿竹林，早期莿竹是重要林業用材，竹子生長快速、繁殖力強，高雄市政府農業局為加速莿竹產業的復甦，目前已找到在地莿竹伐採達人蹤跡，要完整記錄並傳承莿竹伐採技術。
高雄市政府農業局今年委託永富林業生產合作社，執行林產產銷輔導計畫，首要任務先尋找瀕臨失傳的莿竹伐採技術。
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在積極探訪中，尋獲隱身內門地區的莿竹伐採達人湯新德，深知莿竹產業的困境，馬上同意傳授莿竹伐採技術。希望透過達人經驗分享與林業務實精神傳承，使高雄市的莿竹產業回到往日榮景。
高雄市農業局局長吳芳銘說，目前國產材自給率過低，有效利用莿竹材料可減緩全球暖化速度，也可將森林的國土保安、涵養水源、生物多樣性、固碳與碳匯等功能發揮極大化。
高雄市政府農業局為使社區居民進一步了解木竹材利用，安排研習活動及莿竹砍伐示範會，藉此傳達給民眾提高國產材利用觀念，與宣導林產物具有對地球環境的友善價值。
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