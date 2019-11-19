恆春半島落山風發威 最強11級陣風如輕颱
2019-11-19 12:24
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
屏東恆春半島由東北季風形成的落山風，今天凌晨風力增強，上午風力約7、8級，最強陣風在10級至11級間，已達輕颱等級風速；狂風大作，不知情的遊客以為有颱風要來；在地居民雖說每到冬天已經習慣了，但頂著強風騎機車外出，還是提醒要小心。
根據中央氣象局資料，恆春地區今天上午風力約7、8級，最強陣風在10級至11級間，是本島最強，僅次於離島蘭嶼的12級；甚至已達「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風天平均風力7級風或陣風10級風的停班停課標準。
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恆春居民已習慣冬季在落山風時有時無中度過，孩子上下學騎腳踏車，風大點就走路往返；有人笑說，如果恆春用風速達標就停班停課，可能假會放不完，也就是這樣的冬強風、夏烈日，養成恆春人的堅忍性格和農產品特色。
落山風形成，是東北季風翻越高度不大的山脊，遇上背風面的暖和低層大氣，此時，空氣密度小,氣壓低，而來自海面的冷氣流，密度大量從山嶺直落而下，造成落山風，約在每年10月至次年4月間。
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