登上守護恆春古城的「母山」 感受天寬地闊的視覺美
2019-11-19 10:11
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
墾丁國家公園三面環海，但能夠一次就「環遍海景」的制高點不多，墾管處下月7日舉辦恆春赤牛嶺到南灣大山母山的「天寬地闊大山母」活動，邀民眾走訪恆春半島的「環景制高點」，眺望恆春半島；海拔325公尺的大山母山雖然不高，長久被視為恆春半島的「母山」，也是風水上4大守護靈的「左青龍」，因為人跡罕至，步道縹緲，知道的人不多。
墾管處說，赤牛嶺到南灣的大山母山，是默默守護恆春古城的山脈，也是坊間風水上4大守護靈之一的左青龍，沿著山脊走，走上大山母，在山頂上有一等三角點及一等衛星控制點，雖沒有大尖石山的傲人山勢，但卻有360度三面環海五星級的景觀，可眺望整個恆春半島和大海。
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墾管處說，在大山母山制高點，北方可見另一等三角點的里龍山三台山、門馬羅山，往南則可見大、小尖石山，從墾丁大街、青蛙石、大圓山到鵝鑾鼻燈塔等景色一覽無遺，大片牧草風光的墾丁牧場就在腳下；西面龍鑾潭在恆春縱谷平原中，水色粼粼瀲灩著，台電的3架發電大風車，白色的扇似正緩緩撥弄身後天藍的海，沿岸的後壁湖漁港及貓鼻頭也盡入眼簾。活動採線上報名制，額滿為止，活動當日上午8時於恆春鎮南宮停車場集合
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