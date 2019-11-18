鳳山運動園區收費 議員促降

2019-11-18 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



民進黨高雄市議員陳慧文昨質詢指鳳山運動園區收費不親民，希望市府調降。記者蔡孟妤／翻攝 分享 facebook

民進黨高雄市議員陳慧文昨質詢指鳳山運動園區收費不親民，建議市府調降。副市長葉匡時表示，鳳山園區每年虧損1千多萬，若持續虧損市府負擔不了。運發局說，委外廠商考量營運成本訂立收費價格，游泳池、羽球館將推多項優惠方案。

陳慧文指出，鳳山運動園區委外經營後，收費變得不親民，羽球館從原本每小時100元，調漲為190元。園區成立目的是提振運動人口、鼓勵市民運動，不該以賺錢為考量，希望市府可研究收費調降，以符合市民期待。

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葉匡時答詢表示，鳳山園區每年虧損1千多萬，市府沒有以賺錢為目的，但持續虧損，市府負擔不了。陳慧文說，不是不能接受調漲，但漲幅太誇張了。

高雄市運發局回應，政府依民間促參精神，辦理「鳳山運動園區營運移轉案」，11月起進行第一期點交營運，游泳池、羽球館收費標準在市議會總質詢期間屢次遭到朝野議員關切。委外廠商考量相關營運成本訂立收費價格，並經市府參考其他公私立同類型場地收費及服務內容後，多次與委外廠商協調，才核定現有收費標準。

市府表示，維護在地民眾運動權益，核定鳳山游泳池及羽球館收費幾近全國同級場館內最低價，市府也正研議回饋方案，在不影響廠商營運及市府財政情況下，增加市民運動動機、培養長期運動習慣。