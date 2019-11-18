民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄第一選區台灣民眾黨立委參選人羅鼎城，與國民黨立委參選人黃綉晶，近日雙雙掛出有郭董身影的看板，形成「郭台銘打郭台銘」，對此郭辦今天發布聲明，如參選人有誤用合成相片文宣，請民眾黨協調。此舉明顯切割民眾黨提名的羅鼎城，羅晚間則表示，如何處置這塊看板，會靜待黨部的指示。

郭辦發布聲明表示，郭台銘先生支持的參選人為黃綉晶，並擔任黃競總榮譽主委，支持黃為高雄鄉親前進立院，黃綉晶也是郭台銘之友後援會全力支持的參選人。關於全國各地民眾黨參選人，由郭參與推薦的都有親自合影，未來也會安排站台支持，其他參選人有誤用合成相片文宣者，已請民眾黨協調，避免誤會。

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郭辦這份聲明，明顯與台民黨在高雄第一選區的參選人羅鼎城「畫清界限」，對此羅喊冤表示，當時照片是由黨部提供，他也按指示製成看板，不知道會發生這樣的事情。至於是否下架，羅表示，一面看板製作費不少，下架不免可惜，但認為選舉的是訴求選民的選擇，大家或可「和平共處」，無需因為看板而傷和氣。