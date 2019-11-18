業者獲頒澎湖優鮮標章 賴峰偉盼創行銷新契機

2019-11-18 21:28 中央社 澎湖18日電



湖縣長賴峰偉今天表揚5家通過澎湖優良水產品產地認證合格養殖業者，並頒贈「澎湖優鮮」認證標章證書，他感謝業者及澎湖區漁會的努力，為澎湖優質、鮮美水產品開創行銷新契機。

賴峰偉說，澎湖農漁特產在無污染的環境下培養育成，品質與來源有其獨特優異性，「澎湖優鮮」經11年努力，成功在全台建立良好品牌形象與優質口碑，參與認證養殖業者也逐年增加，提供消費者更安心保證。

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賴峰偉期勉農漁局在海洋復育與品質檢驗方面應更加嚴謹，開發水產多樣化，以符合大眾消費市場，提升在地養殖業者銷售量，增加澎湖總體經濟收益。

澎湖縣政府農漁局長陳晶卉表示，為提升澎湖水產品品質，提供消費者更安心的保證，「澎湖優鮮」通過層層關卡，經過嚴格審查機制，每年都要抽驗多次，確認無重金屬及有毒物質等殘留，完全符合檢驗標準的優質水產產品，完成認證相當不易。

這次通過「108年度澎湖優鮮認證合格養殖業者」的5家業者，認證品項有紅甘、海鱺、鱸魚、嘉鱲、黃錫鯛、黃金鯧、牡蠣、紫菜等8項。1家通路商是澎湖區漁會，認證品項有石斑、海鱺、鱸魚、嘉鱲、黃錫鯛、黃金鯧、牡蠣、紫菜等8項。