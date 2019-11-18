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韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪5個選區，晚間來到中山區的興安華城和立委蔣萬安合體，受到民眾熱烈歡迎，現場甚至還有多個攤商進駐，舉凡國旗衣、國旗帽、國旗徽章等全都有，甚至還有韓國瑜Q版娃娃，吸引不少韓粉搶購，也讓興安華城，頓時成了興安夜市一般的熱鬧。

蔣萬安致詞時稱韓國瑜是高雄「賣菜郎」，自己則是台北的「少年郎」，還說去年九合一選戰期間，高雄三山造勢，自己每一場都有出席，「我和韓市長是有堅定的革命情感的」，也呼籲民眾用選票下架民進黨，下架蔡英文總統。

面對台下上千名支持者，韓國瑜致詞時則是虧，大家都是自發性來的嗎，是不是在等一個便當，還是遊覽車載來的；支持者則是大喊「沒有」；韓國瑜隨後說，大家都只有滿腔的熱情熱血，希望台灣人民過越來越好的日子。

韓國瑜也細數過去一個月又兩天的「傾聽之旅」，強調自己真正接觸土地上每個基層的聲音，好多人過得好苦，很多人對未來感到茫然，長輩擔心下一代沒有好的發展；更無法相信的事，越是民進黨執政的縣市，他的選民日子越得越苦，像是雲林嘉義台南高雄屏東，雖然是民進黨大票倉，但因為經濟發展不好，勞工庶民真的過得非常悲慘。

韓國瑜還說，民進黨執政3年半，吃香喝辣、貪汙腐敗、治國無能、政策撒錢，但支持他的鄉親全都過得這麼辛苦，民進黨執政者「你們良心在哪裡」。

韓國瑜表示，民進黨過去標榜清廉勤政愛鄉土，但現在已經看不到清廉兩個字，只看得到酬庸、派系，執政就像匈奴一樣，掠奪完就走，民進黨已經失去理想；過去清廉的代表是宜蘭縣長陳定南，在他身上看到清廉認真的特質，但是他已經往生了，如今看看民進黨當今執政者，內心真的很難過，也太讓台灣人民傷心了。

韓國瑜表示，2020是中華民國保衛戰，不要認為票投完拍拍手就沒有事，這關係2300萬人何去何從，外交已經一步都走不出去，三年半段了七個邦交國，也無法參加任何左隻，兩岸動盪不安，沒有任何聯絡管道，隨時都可能擦槍走火，新南向政策，15個國家成立關稅聯盟，但台灣卻沒有在裡面，再加上內部經濟蕭條，教育課綱改革，讓所有家長憤慨不已，沒有一樣東西是對內外充滿樂觀和期待的，這種日子不能再過下去。

韓國瑜提到，國民黨長期執政後，我們沒有辦法接近民意，無法苦民所苦，無法了解台灣人民需要，以致於喪失政權，我們摔跤跌倒，但拜託再給一次機會，如果可以站起來，一定會為台灣人民做牛做馬。

韓國瑜強調，相信台灣人民願意再給國民黨一次機會，如果做不好一樣會被選民淘汰，但我們會謹記、警惕民進黨三年半執政完全得不到民心 ，絕對不會犯民進黨錯誤，領導高層每天吃香喝辣，不敢忘記肩膀上的責任，包括振興經濟、關懷弱勢、辦好教育，照顧下一代的年輕人。

國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪...
國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪5個選區，晚間來到中山區的興安華城和立委蔣萬安合體，受到民眾熱烈歡迎，現場甚至還有多個攤商進駐。記者邱瓊玉／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪...
國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪5個選區，晚間來到中山區的興安華城和立委蔣萬安合體，受到民眾熱烈歡迎，現場甚至還有多個攤商進駐。記者邱瓊玉／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪5個選區，晚間來到中山區的興安華城和立委蔣萬安合體，受到民眾熱烈歡迎，現場甚至還有多個攤商進駐。記者邱瓊玉／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪...
國民黨總統參選人韓國瑜今上午完成登記，下午隨即在台北市展開「傾聽之旅」，一連走訪5個選區，晚間來到中山區的興安華城和立委蔣萬安合體，受到民眾熱烈歡迎。記者邱瓊玉／攝影
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韓國瑜民進黨國旗

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