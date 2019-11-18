高雄一德夜市熄燈禁令生效 警鐵腕還路於民

2019-11-18 19:55 中央社 高雄18日電



高雄一德夜市落日條禁令生效，優勢警力今天下午起鐵腕取締還路於民，近百名攤商重返夜市聚集原要抗爭，後來知難而退；部分攤商則轉往凱旋青年夜市營業，但大嘆生意不如前。

高市府2012所訂「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款，限違規占用道路的攤販在今年11月11日前取得當地住戶同意書，否則警方得依法取締，開罰新台幣1200元至2400元罰款，得連續罰，還得視情況沒入攤商攤架等設備。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

一德夜市又名勞工公園夜市，位在高雄市民權、林森路段間的一德路上，全長500多公尺，每週一營業，300多攤30年來違法封街營業，帶來交通、噪音、環境衛生問題，長期困擾當地住戶。

一德夜市11日最後一夜後，轄區前鎮警分局下午2時起動員200多名警力進駐，除在夜市各路口設路障管制攤商人車進場，一德夜市沿街也以優勢警力站崗並設三角椎嚴禁擺攤違規占用道路，還路於民；拖吊車、環保回收車也到場待命配合大執法。

近百名夜市攤商下午重返勞工公園集結，向媒體大吐苦水，呼籲市府不要「趕盡殺絕」，訴求比照六合及光華夜市就地合法，給攤商一條生路，抗議攤商見警方展現強硬取締決心，拒不讓步，隨後紛紛散去。

賣毛巾的賴姓攤商表示，來一德夜市擺攤20多年，與這裡感情深厚，收入也穩定可維持家計，如今市府說收就收，沒有相關配套，叫攤商何去何從。

賣拖鞋的柯姓攤商說，來這裡擺攤多年從沒聽過「落日條款」，大約2、3週前才知道要收攤。來此擺攤是為圖三餐溫飽，像他這種年紀，要再找工作不容易，希望市府執法要兼顧情理。市府不給緩衝期讓攤商找出路，實在不通人情。

賣毛豆的李姓攤商表示，市府迄今未給攤商與官員對話的機會，如今出動優勢警力強行趕走攤商，此舉跟香港差不多。

不過，當地陳姓女住戶則力挺市府施鐵腕還路於民，她說，住在這裡10多年，每逢週一下午起人潮車潮一波波進來，汽機車到處違停，夜市收市後更是惡臭不散，且愈晚愈吵。落日條款已到就應恢復正常，維護政府公權力。

另外，凱旋青年夜市旁的「合法一德勞工夜市」今晚開張，現場設有200多攤位，供原一德夜市攤商進駐，不過開張首日人潮稀稀落落。

柯姓粉圓攤商表示，這裡人潮與原一德夜市差很多，4、5年前曾來凱旋夜市擺攤，但因生意不好撤攤，如今明知生意大不如前，但為了生計仍無奈回來擺攤，因為日子也是要過。

凱旋青年夜市業者表示，現場規劃露天夜市與一德夜市經營型態相似，這段期間免租金招商下，一德夜市原攤商約有6、7成進駐，包括一些排隊名攤都原汁原味前來擺攤繼續營業。現場營業時間與一旁凱旋青年夜市錯開，生意及停車不會受到影響，相信假以時日一德夜市的人潮會回到這裡。