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高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市，今天下午警方動員大批警力在路口阻擋攤商進駐一德路，原有不少攤商晚上移到位在凱旋路的新的一德夜市，不過，人潮少很多，不到平日的一半。

不少攤商傍晚已進駐試水溫，著名的麵包攤商說，以前一早就有眾搶著買，如今到這裡，滿滿的麵包攤，看不到人影，「說不擔心是騙人的!」，不過，業者說，至少是合法的攤位，就先賣賣看了 。

晚上，有不少民眾到勞工夜市看不到攤商，也有人聽說移到凱旋路，也跟著有這裡來。

不過，由於人潮不多，走道很空曠，不少攤商都說都試試看，且戰且走了。

原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知...
原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知情，人潮少了許多。記者謝梅芬／攝影
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原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知...
原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知情，人潮少了許多。記者謝梅芬／攝影
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原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知...
原在高雄市勞工公園後方的一德勞工夜市攤商今晚首度移到青年夜市營業，許多人都還不知情，人潮少了許多。記者謝梅芬／攝影
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