屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東枋寮鄉「樂樂養雞場」遭居民指控散發惡臭，抗爭5年都未改善，甚至引起時代力量立委黃國昌關注，6月南下會勘，引起全國關注。屏東縣議員劉淼松，昨天在議會質詢枋寮養雞場處理進度，屏縣府農業處長黃國榮答詢表示，養雞場因飼養規模違反畜牧法規定，已3度裁罰共125萬元，今天將針對違反事項再進行會勘，若仍未改善，將依法簽處裁撤畜牧登記證的處分。

國民黨籍議員劉淼松質詢時表示，樂樂養雞場令枋寮水底寮低區居民相當困擾，自己也被鄉親罵翻，在引起全國關注後，更讓屏東形象大扣分，現在居民都想知道縣府最後打算如何處理？

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「不只議員被罵，我也被罵得很慘」縣長潘孟安表示，養雞場業者106年向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所拖了2年都沒有啟動初審作業，今年7月送到縣府後，一切都照程序法規走也展開會勘。潘強調，鄉親陳情時他就陳諾，只要鄉公所完成初審程序，接下來就是縣府的事，如果沒有照程序走，屏東幾千廠都會亂了套。

黃國榮表示，先前會勘時認定飼養規模定應合併計算，7、8、9月進行會勘，根據違反畜牧法部分，在8、9、10月皆依法予以裁罰，第一次各場分別5萬，共25萬，第二、三次各廠分別10萬，共100萬。第3次開罰完成後，針對違反事項，已排定今天進行會勘，若仍無改善，則將依法規簽處裁撤畜牧場登記証的處分。