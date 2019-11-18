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總預算付委程序是否完備 高市議會藍綠再陷爭議

2019-11-18 18:49中央社 高雄18日電

高雄市議會今天為日前總預算付委是否完備程序再陷爭議，之後經表決確認會議記錄；另外，委員會以「程序不完備將預算退回大會」部分，經表決將逕交大會審議。

市長韓國瑜於10月31日缺席總預算付委引發綠營不滿，當天民進黨團和時代力量議員聯手霸占主席台，藍綠角力還發生流血衝突，不過因為國民黨有人數優勢，總預算最終仍在護航下順利付委。

民進黨團不滿付委程序不完備，11月7日民進黨擔任召集人的3個委員會，包括教育、衛環及農林等於預算一讀審查時，都以總預算付委程序不符為由將預算退回大會。

市議會今天下午的議程是「107年度地方總預算決算案暨附屬單位決算及綜計表審核報告案」及「109年度總預算案暨附屬單位預算案」，國民黨、民進黨都甲級動員備戰。

民進黨市議員簡煥宗要求重播31日總預算以2分鐘的時間付委的過程，他批評過程瑕疵不完備並提出臨時提案，要求再請韓國瑜向議會報告總預算案，民進黨市議員高閔琳強調非刪除或退回預算，是要完備程序。

國民黨議員陳麗娜指出，如果總預算付委當天議員要表達不認同總預算付委，應回座位發言，她說，當天吵成一團，相關記錄中只聽到有人喊「沒有意見」。

民進黨市議員高閔琳、邱俊憲批評國民黨硬拗無助總預算程序完備，促韓國瑜到議會做總預算說明就審預算。

藍綠雙方你來我往爭吵不休，議會法規研究室主任許進興說明，根據相關資料聽到有議員說「反對市長沒到議會說明總預算，並非反對付委」。高閔琳怒批許進興的說法。

國民黨黨團總召曾俊傑不滿爭議不休，提議逕付表決，經清點人數，現場58人出席，經表決32人確認會議記錄。

至於有3個委員會未審查預算要如何處置一事，許進興說，依議事規則37條有3個解決方式，包括由出席議員提議過半數決議，預算再付委一次，或另指定客觀公正的委員會再審查預算，或自行把權利收回二讀會逕行審議。

經採記名表決，有33人贊成逕交二讀會大會審議。2次表決，民進黨人數都不敵國民黨優勢，會議才開始進入提案及預算審查。

民進黨國民黨韓國瑜

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