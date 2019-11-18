金門立委今2人登記 「歌王」大唱心經：韓國瑜一定要上

2019-11-18 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



今天是立委登記首日，台灣基進黨洪正上午第一名完成登記，強調「台灣基進的野心，是如何守護台灣大局」；而曾多次參選縣長、立委的金門高粱黨主席洪志恒也完成登記，他在縣府大門口高唱心經，並說「我可以不上，但韓國瑜一定要上！」

洪正表示，今天完成金門登記參選，他是金門縣第一完成登記的候選人，在金門參選是為了讓台灣基進黨能獲得提名不分區立委的門檻，金門的政治生態長久以來藍大於綠，為了守護台灣顧大局，不畏挑戰任何一個艱困選區，即使資源稀薄，加上沒有地緣背景、更欠缺宗親會、地方組織的支持。

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洪正指出，希望透過這次參選，來突顯金門的中國滲透問題，若金門被嚴重滲透，下個階段就換台灣本島被滲透，不論本島外島，下一屆的國會都必須正視中國滲透的問題。洪正說，台灣基進的野心並非權力，而是如何守護台灣大局。

而洪志恒今天上午也登記參選，他每到選舉都一定會高歌一曲，也被稱為「歌王」，他今天也在縣府大門口高唱心經。他說，為韓國瑜獻唱心經，祈求風調雨順、國泰民安，祈求天意、順應民意，因為韓國瑜「了解庶民」，所以庶民支持韓國瑜，「我可以不上，但韓國瑜一定要上！」