高市綠議員拒審分組預算 藍營動員表決逕付二讀

2019-11-18 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高市議會教育、農林、衛生環境等3個委員會，以付委程序瑕疵為由，將議案提送大會處理，今天藍、綠雙方甲級動員，民進黨主張要市長韓國瑜補報告再審。國民黨議員反批民進黨只想「洗臉」韓國瑜，要求盡速審查預算。副議長陸淑美訴諸表決，最後以33比24票通過逕付二讀審查。

10月31日市府預算交付委員會審查，葉匡時在藍綠議員衝突下，匆匆完成預算報告，陸淑美接著宣布交付審查。但之後進入小組審查，議會8個委員會中，由民進黨過半的農林、教育、衛環3個委員會，把預算「退回」大會，拒絕一讀。

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今下午預算進入二、三讀，但民進黨議員質疑10月31日交付審查的程序不完備，簡煥宗說，葉匡時報告不到2分鐘，民進黨議員也表達反對，程序並未完備，主張再請市長韓國瑜和市府團隊補提報告再審預算。

高雄市議會法規室表示，根據議事規則，付委一讀會在宣讀標題後，接著交付審查，當天主席問說付委有沒有意見，但沒有人提出權宜問題，所以主席才宣布付委，程序符合議事規則。

國民黨議員陳美雅說，一讀會主席只要宣讀議案標題就可以，當天民進黨議員若不是去圍主席台，而是在座位上向主席要求發言，就不會有問題。希望民進黨不要再卡預算，不要讓人民權益受損。

由於藍綠僵持不下，陸淑美一度宣布休息、協商。再度回到議場後，民進黨議員邱俊憲說，有3委員會為一讀，現在看是要退回小組審、還是退回市府、還是逕付二讀，但民進黨是主張韓國瑜要來完成報告。

國民黨議員宋立彬說，其實民進黨只是要給韓國瑜洗臉而已，希望所有議員認真把事情做好，審查預算比較重要。國民黨總召曾俊傑說，吵吵鬧鬧再講也是這些，建議乾脆直接二讀；何權峰則要求記名表決。