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高雄勞工夜市禁再擺攤 攤商集結怨市府「沒人情」

2019-11-18 16:57聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

依據落日條款，高雄市勞工夜市（又稱一德夜市），11月11日起不得營業，在當地擺攤逾2、30年的攤商擔心生計不保，今午到勞工公園集結，攤商抱怨，高雄市宣稱要發大財，對收入有限的攤商卻說砍就砍，更質疑為何不能比照六合、光華等夜市讓他們就地合法，「沒有人情」。

高雄勞工夜市落日條款生效，高雄市前鎮警分局今午2點起動員200警力進駐，取締擺攤等占道違規行為。大批在夜市擺攤的攤商，原本準備拉布條陳情抗議，但因沒有申請集會，不敢貿然集結，但仍掩不住怨氣，對著媒體大吐苦水。

在勞工夜市賣毛巾等百貨近20年的賴先生不滿地說，六合夜市也是在路邊擺攤，警察為何不趕，難不成取名觀光夜市就可以。他說，勞工夜市的攤販營業額不等，單日三、五千元到上萬都有，像他可以賺約五到七千元，現在不給擺攤，他們只能等死，「政府有在為低下階層的人著想嗎？」

他表示，自己廿幾歲就到勞工夜市擺攤，與此地感情深厚，收入也穩定，可維持家庭，政府何不訂出相關配套，讓攤商就地合法。賣拖鞋的柯姓攤商說，他們也自知擺攤不合法，但卻能圖個三餐溫飽，像他這種年紀，要再找工作不容易，希望市府執法要顧及情理，大家支持市府發大財，市長也應讓攤商有個出路，如果輔導安置大家仍不配合，就是他們不對。

前鎮警分局長林新晃表示，勞工夜市存在二、三十年，但居民長期反映攤販占道行為嚴重，由於七年落日條款期限已到，因此自11月18日起全面取締，還路於民。一名女攤商質問警方能否有緩衝的時間，卅年都過了，又不差幾個月，市府太沒人情，林新晃再三解釋，警方只是執行單位，能否緩衝要找主管機關。

陳姓住戶住勞工夜市旁十多年，她說每到周一擺攤日，人潮車潮一波波進來，車子四處違停，空氣變差，收市後惡臭不散，有時甚至看似不良分子出入，愈晚愈吵。既然落日條款的時間已經到期，就應該恢復正常，否則約定的說法不算算，日後大家賴皮就好，誰還能相信政府！

高雄勞工夜市七年落日條款到期，攤商不知何去何從，今午聚於勞工公園向媒體大吐苦水。...
高雄勞工夜市七年落日條款到期，攤商不知何去何從，今午聚於勞工公園向媒體大吐苦水。記者王昭月／攝影
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警方今午派出200警力，不讓高雄勞工夜市違規占道擺攤。記者王昭月／攝影
警方今午派出200警力，不讓高雄勞工夜市違規占道擺攤。記者王昭月／攝影
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高雄市前鎮警分局長林新晃（左）向攤商說明取締違規占道的原委。記者王昭月／攝影
高雄市前鎮警分局長林新晃（左）向攤商說明取締違規占道的原委。記者王昭月／攝影
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六合夜市高雄市發大財

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