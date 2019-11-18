奇美醫院麻醉醫師支援澎湖 縣長表達感謝
2019-11-18 17:08中央社 澎湖18日電
奇美醫院麻醉科醫師將支援澎湖醫院駐診，澎湖縣長賴峰偉今天會見奇美醫院副院長林宏榮教授表示，期盼有更多醫師加入澎湖醫療行列，提升澎湖醫療品質，實現醫療在地化目標。
林宏榮表示，奇美醫院長期支援澎湖醫療，指派醫學中心醫師到澎湖為民眾看診，這次針對澎湖缺乏麻醉科醫師問題，協調醫院麻醉部長陳貞吟醫師進駐澎湖，並開設疼痛門診，為病患解決疼痛問題。
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賴峰偉表示，近幾年澎湖醫療有進步，轉診、醫療後送次數已逐漸減少，今年三總澎湖分院、澎湖醫院聘請35位名醫師駐診，也引進醫學中心等級192切電腦斷層掃描儀1台、高階磁振造影掃描儀2台，大幅提升在地醫療設備，增加醫療檢查清晰度，提供醫師更精準影像判斷病因。
賴峰偉指出，落實醫療在地化，縣府未來持續邀請專科醫師駐診，充實儀器設備，提升澎湖醫療水準，讓澎湖居民對在地醫療有信心。
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