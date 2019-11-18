影／時力前後三任主席 陪陳惠敏登記
2019-11-18 16:38
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市立委選舉第一天登記，下午到4點30分止共有三人登記，親民黨秦詩雁由親民黨議員吳益政陪同，時代力量前後三任主席黃國昌、邱顯智及徐永明陪陳惠敏登記，另外，前立委湯金全也委託友人登記，這次在第三選區參選。
時力成員今天下午開車隊到選委會，前後任主席黃國昌、邱顯智、徐永明一路從競選總部陪陳惠敏到選委會登記。
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陳惠敏說，台灣的民主很可貴，但不要只剩下投票，台灣民主現在爭取的投票，其實只是香港要爭取的第一步而已，國會需要拿出實際的作為，無論是代理人法案，或者是現在處理的港澳18條。陳惠敏覺得國會應該可以做更多的事情。
她說，時力4年來就是努力要為人民爭取人民最有利的法案，為人民的權利一吋都不能讓，一步也不會讓。
時力立委黃國昌表示，時力要守護台灣的民主和主權，絕對不會有條件的授受九二共識，同時捍衛公平正義，不會為財團的利益而背棄對建工選民的承諾。
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