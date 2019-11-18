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全台最長幸福小黃路段 70公里路車錢僅24元

2019-11-18 13:30聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

公路總局力推的「幸福小黃」公車今天進駐高雄那瑪夏區，4條路線之一的T512路線，從瑪星哈蘭—大光長老教會開到衛福部立旗山醫院，全長近70公里僅收電子票證票價24元，堪稱全國最長的「幸福小黃」路段。

由高雄市政府交通局及交通部公路總局聯手推動的偏鄉「幸福小黃」，去年起已陸續在旗山、美濃及原民地口的服務，今天上午11點那瑪夏區啟用後，等於補齊偏鄉小黃公車路網服務最後一塊拼圖。

高雄那瑪夏區位處偏遠山區，與嘉義縣接壤，先天交通發展環境不良，距市區路途又遙遠，每天僅有一、二班公車可以搭，當地族人交通極為不便。現在引進公車式小黃且比照公車票價，又晉用當地族人當司機，增加就業機會，在地居民紛表感謝。

交通局長鄭永祥表示，目前那瑪夏區規畫4條公車小黃路線，自那瑪夏區往返旗山、甲仙及區內接駁，每日共16班次，過去那瑪夏區民眾若搭「小黃」往返旗山市區，車資起碼千元起跳，還要負擔空駛費用，開銷不小，現在民眾搭乘公車式小黃，僅須支付二段次公車票價24元；年長者及身心障礙者刷卡即可免費搭乘。

除此，具備衛星定位系統的6至8人座公車式小黃，讓通勤安全更有保障。平日及假日都固定發車，民眾無須擔心叫不到車。

那瑪夏「幸福小黃」上路，具備衛星定位系統的6至8人座公車式小黃，請通勤安全更有保...
那瑪夏「幸福小黃」上路，具備衛星定位系統的6至8人座公車式小黃，請通勤安全更有保障。記者王昭月／攝影
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「幸福小黃」今天進駐高雄那瑪夏，補齊高市偏鄉路網最後拼圖。圖／高雄市交通局提供
「幸福小黃」今天進駐高雄那瑪夏，補齊高市偏鄉路網最後拼圖。圖／高雄市交通局提供
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