高雄一德夜市部分攤商移往青年夜市

2019-11-18 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



高雄市擁有30年歷史的高雄勞工夜市，攤商違法擺攤多年， 11月11日結束營業後，有6成以上的攤商今天晚上將移到表年夜市繼續營業，但仍有部分攤商心表不滿，下午還有象徵性的舉布條抗議，經發局再度重申依落日條款必須在1月11日完成合法證記，並經市議會通過，所以要在原址營業就是非法。

據了解，高雄市經發局已多次協調勞工夜市的攤商移到其他合法夜市營業，勞工夜市有一半以上的攤商初步已決定要到位在凱旋路的青年夜市繼續營業。

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業者表示，有不少攤商已規畫到凱旋青年夜市旁空地，今天繼績營業，要原汁原味擺攤，合法繼續經營，目前攤商響應熱烈，包括原本知名的三兄弟螃蟹腳，明月茶藝，小鮮鹹水雞，小雞雞蛋糕，一度讚泡菜臭豆腐鍋，深坑臭豆腐鍋，七里香茶葉蛋，阿明哥滷味，開運堂黑糖波霸奶茶，雞太郎雞排，小上海香酥雞，佳湘麵包，阿財豆乳雞等.都即將在新地點展開營業，今天晚上也將舉行熱鬧的開幕活動。