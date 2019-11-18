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高雄市議會寒冬送暖 今年將照顧1398個弱勢家庭

2019-11-18 10:44聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

高雄市議會持續第9年結合民間、慈善團體及宮廟舉辦寒冬送暖活動，今年除致贈物資券2000元，再加碼800元以上等值生活物資，將照顧1398個弱勢邊缘家庭。

高雄市議會今年寒冬送暖活動將於11月23日下午在議會廣場舉行，該活動從民國100年起，由議長許崑源號召發起，連績9年，今年優先關懷偏鄉弱勢新住民、原住民等經濟弱勢邊緣家庭。

議會今年結合190個民間團體及個人、650名志エ人次，一起關懷弱勢，籌募善款與物資金額近400萬元，送暖活動首度委由社團法人高雄市社福慈善總會辦理，並透過社會局専業社工運用社會救濟平台查核，針對1551户弱勢家戶進行訪視，審核通過1398戶受惠家庭。

副議長陸淑美說，政府資源有限無法充分照所有市民，議合寒冬送暖結合社會資源發揮民間力量，關懷行政資源所不及的弱勢市民，雖然每年送暖家戶有限，但期盼發揮發抛磚引玉之效，號召更多善心人士及團體共襄盛舉。

議會累計9年送暖募集善款及物資約達4077萬8100元，總計照顧1萬2939個弱勢邊緣家庭，出動7317志エ人次參與活動，獲社會熱烈迴響。

送暖活動除發放1398户弱勢邊缘户物資券與生活物資，現場也將由民間企業及社福團體提供「爱心餐食」給弱勢市民，同時規畫義剪丶義診、新住民及原住民文化展示攤位等，除讓弱勢家庭紓解身心壓力，更能感受社會的温暖。

高雄市議會舉辦寒冬送暖活動。記者蔡孟妤/攝影
高雄市議會舉辦寒冬送暖活動。記者蔡孟妤/攝影
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