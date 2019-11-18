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房產申報惹議 高市觀光局主秘高美蘭宣布請長假

2019-11-18 10:05聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

高雄市觀光局主秘高美蘭宣布請長假，她表示，目前政治的紛擾已經讓一切失焦，同時也為避免有行政不中立疑慮，自即日起，將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間。

針對外界言論紛擾，高美蘭今以是非自有曲直，公道自在人心為題發表聲明表示，她初次擔任公職，第一次進行財產申報，依表單認定申報。如有因不了解規定的疏忽，必完全接受指正，絕非刻意申報不實。

她說，依據規定，現金、存款及股票(當時本人理解乃以每股面額10元計算)未達100萬元的申報門檻即可不申報，因此本人及配偶存款呈現上為零。

高美蘭說，房產投資都是許多年前的往事，當時並非公職，資產的增減有一定的過程，全都是個人努力的痕跡，亦非倚靠公職身分非法取得，但議員刻意且惡意的解讀，令人遺憾。本人既無貪瀆，亦無財產無由暴增，卻要受到這樣的指控，唯有相信公道自在人心，自有還我清白之時。

她並強調，她主修行銷管理，創業期間亦投入整合行銷業務，對於城市觀光自有熱情及想法，這也是她到任高雄的原因。期盼各界共同為高雄的發光發熱打拚，就此拋開政黨的糾結與對立，勿再因政治的攻防而嚴重影響到公義的判斷。

她說，目前政治的紛擾已經讓一切失焦，同時也為避免有行政不中立之疑慮，自即日起，她將請長假，還給市府同仁一個就事論事的議事空間；期待觀光局同仁可以因此專心推廣觀光，免受太多政治因素干擾。

高雄市觀光局主任祕書高美蘭。圖／聯合報資料照
高雄市觀光局主任祕書高美蘭。圖／聯合報資料照
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